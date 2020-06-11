11.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Inditex’ten ilk kez zarar
Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear gibi markaları bünyesinde bulunduran İspanyol tekstil devi Inditex, tarihinde ilk kez zarar açıkladı. Inditex, 2020-2021 mali döneminin 1 Şubat-30 Nisan’ı kapsayan ilk çeyreğinde 409 milyon euro zarar ettiğini duyururken, geçen yıl aynı dönemde 734 milyon euro kar ilan etmişti.
İspanya’da 2001 yılında halka açılan grup, ilk defa zarar beyanında bulundu. Kovid-19’un yarattığı olumsuzluklardan etkilenen Inditex’in satışları da ilk kez ekside kalırken, 3 milyar 303 milyon euro’yu bulan yüzde 44’lük bir düşüş olduğu bildirildi. Firma, internet satışlarında ise yüzde 50 artış kaydedildiğini duyurdu. İspanyol şirketi ayrıca, 14 Temmuz’da yapılacak genel hissedarlar toplantısında, 2 Kasım’da yapılacak hisse başına brüt temettü dağıtımının 0,35 sent olması önerisinde bulunacağını kaydetti.