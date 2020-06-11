Inditex’ten ilk kez zarar

İspanya’da 2001 yılında halka açılan grup, ilk defa zarar beyanında bulundu. Kovid-19’un yarattığı olumsuzluklardan etkilenen Inditex’in satışları da ilk kez ekside kalırken, 3 milyar 303 milyon euro’yu bulan yüzde 44’lük bir düşüş olduğu bildirildi. Firma, internet satışlarında ise yüzde 50 artış kaydedildiğini duyurdu. İspanyol şirketi ayrıca, 14 Temmuz’da yapılacak genel hissedarlar toplantısında, 2 Kasım’da yapılacak hisse başına brüt temettü dağıtımının 0,35 sent olması önerisinde bulunacağını kaydetti.