İyi düşün, taşın!

Evden eve taşınma sezonu açıldı. Kovid-19 nedeniyle taşınmalara ara verilirken normalleşme dönemiyle birlikte ev taşınmaları hızlandı. Vatandaşlar özellikle bu dönemde hijyenik yönden dikkatli bir nakliyeci bulmayı tercih ediyor.

Sektör temsilcileri, taşınma döneminde vatandaşları da uyarıyor. K3 Yetki Belgesi bulunan firmalara başvurması gerektiğini söyleyen sektör temsilcileri, “Ucuz hizmet alacağım diye, zarara uğramayın” diyor. Öte yandan Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END) üye firmalarıyla birlikte işçilerin kırdıkları ürünlerin masrafını karşılayan bir sigorta da hayata geçirdi.

‘Dikkatli olun’

END Başkanı Davut Ukan, normalleşme dönemiyle evden eve taşınmaların da hareketlendiğini söyledi. Fiyatlarda geçen yıla oranla bir miktar artış olduğunu kaydeden Ukan, “Vatandaşlar bu dönemde dikkat etmeli. K3 Yetki Belgesi olan firmalar tercih edilmeli. Bu belge, ticari amaçla yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel kişilere veriliyor” dedi.

800 liraya da 5 bin liraya da nakliye yapıldığını söyleyen Ukan, şunları söyledi:

“Bu kadar büyük fiyat tutarsızlığının nedeni korsan nakliyecilerin çok olması. Her kamyonu olan bu işi yapıyor. İstanbul’u örnek verirsek, 2+1 ev için 2 ila 4 bin lira, 3+1 için de 2 bin 500 ila 5 bin lira arasında nakliye fiyatı değişiyor. Kat sayısı ve dış cephe asansörü gibi faktörler fiyatları etkiliyor. Pandemi nedeniyle artık nakliyede tüm eşyaları tek kullanımlık streçlerle sarıyoruz, bu da maliyetlerimizi artırıyor.” Ukan, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 15 Haziran’dan bu yana taşınmalarda yüzde 40 artış olduğunu kaydetti.

‘Hesap yapılsın’

Tüketicilerin nakliye hizmeti alırken fiyatları hesaplayabileceğini kaydeden Ukan, “İstanbul’dan İzmir’e nakliye hizmeti yaptığımızı varsayarsak, otoban ve köprü maliyetleri 800 lira, 2.800 lira da araç maliyeti. Şoförün masrafı ve yakıt maliyeti var. Yükleme ve indirme maliyetleri var. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kayıtdışı çalışan nakliyeciler hem eşyalarınıza zarar verebiliyor hem de sigortasız işçi çalıştırıyor” dedi.

Evden eve yük sigortası

Geçen yıl işçilerin kırdığı eşyaların masrafını karşılayan evden eve yük sigortası yapıldığını belirten Ukan, “Groupama ile yaptığımız sigortadan END üyeleri faydalanabiliyor. 350 üyemiz var. yaklaşık 200’ü bu sistemi kullanıyor” dedi.

Konut kredisi etkiledi mi?

Armut.com’un nakliye alanında özelleşen markası RahatTasin.com verileriyle hazırlanan Türkiye Taşınma Dosyası yayımlandı. 1 Ocak - 30 Haziran 2020 dönemine ait verilere göre taşınma oranı normalleşme adımlarıyla birlikte son 2 ayda yüzde 107 artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. Seyahat yasaklarının kalkması ve konut kredilerindeki faiz avantajlarıyla nakliye taleplerinde haziran ayıyla beraber rekor bir büyüme gözlemlendi.

Şehirden sahile...

En fazla taşınma yüzde 44 İstanbul, yüzde 13 Ankara ve yüzde 9 ile İzmir’de görülürken bu şehirleri yüzde 3.5 ile Bursa ve yüzde 3 ile Kocaeli takip ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’den diğer şehirlere taşınanların oranında ise yüzde 16 artış var. Türkiye’nin sahil kentleri Muğla ve Antalya’ya taşınanların sayısında ise yüzde 11 artış söz konusu.