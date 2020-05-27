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    HaberlerEkonomi Haberleri Kambiyo nedir, muamele vergisi ne kadar oldu? Altında kambiyo vergisi var mı?
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    27.05.2020 - 12:30 |

    Kambiyo nedir, muamele vergisi ne kadar oldu? Altında kambiyo vergisi var mı?

    Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oranı artırıldı. Kambiyo işlemlerinde vergisinin ne kadar artırıldığı ve kambiyonun ne olduğu araştırılmaya başlandı. ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Kambiyo nedir, oranı nedir? Altında kambiyo vergisi var mı?

    Kambiyo nedir, muamele vergisi ne kadar oldu? Altında kambiyo vergisi var mı?

    Gündemde konuşulan konular arasında kambiyo vergisi ile ilgili detaylar bulunuyor. Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oranı artırıldı. Konu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Peki kambiyo nedir? Altında kambiyo vergisi var mı?

    Buna göre, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, avro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi.

    Böylece, kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.

    KAMBİYO NEDİR?

    Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

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