Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları kaç? Ziraat - Vakıfbank - Halkbank - Akbank - İş - Garanti Bankası faiz oranları yüzde kaç, yükseldi mi, düştü mü?
Konut, ihtiyaç, taşıt kredisifaiz oranları gündeme tekrardan geldi. Son dakika haberlere göre, bankalar kredi faizlerini değiştirdi. Vatandaşlar ise faizler yükseldi mi, düştü mü sorularını araştırmaya başladı. Ziraat - Vakıfbank - Halkbank - Akbank - İş - Garanti Bankası faiz oranları yüzde kaç, yükseldi mi, düştü mü? İşte bankaların güncel kredi oranları...
Bankalardan kredi kullananlar veya kullanmak isteyenler kredi faiz oranları hakkında araştırmaya başladı. Faizler yükseldi mi, düştü mü? Kredi faizleri yüzde kaç oldu, kredi oranları kaç soruları peş peşe aranmaya başladı. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.
FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?
İŞBANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50
AKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.43
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64
ALTERNATİFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bankası İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52