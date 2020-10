Kredi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kredi Faizi Nasıl Hesaplanır?

Herkese ve her bütçeye uygun kredi çekmek mümkündür. Neye göre kredi çekilecek ise anapara ve faiz oranları da dikkate alınmalıdır. Birbirinden farklı bankalardan ihtiyaca bağlı olarak krediler çekilebilir. Kredinin faizi de bankanın belirlediği miktarda olur. Bu kredi hesaplamalarını da doğru şekilde yapmak gerekir.



Kredi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?



Kredi faiz hesaplamaları yapılırken öncelikle anapara miktarı ile birlikte kredideki faiz oranı da çarpılır. Bu hesaplama ile kredi faiz hesaplaması oluşur. Bu hesaplama konut kredilerine uymaz. Çünkü konut kredileri çekileceği zaman BSMV, KKDF gibi vergi kalemleri de eklenmelidir. O nedenle konut kredisi hariç her kredi faizi hesaplanmasında bu yöntem kullanılabilir.



Kredi çekerken de bu hesaplamanın yapılması gerekir. Ayrıca kredi ödeme planı oluşturulurken aylık ödeme miktarı ve taksit tutarı de belirtilir. Hemen sonrasında ise her ay ödenecek olan kredi faizi ile tüm vergiler de aylık taksitten düşürülerek anaparanın da ödemesi hesaplanır.



En Basit Yöntem İle Kredi Faizi Nasıl Hesaplanır?



Kredi alınırken iyi bir araştırma yapılmalıdır. Yapılan araştırmalar neticesinde uygun faiz oranlarına sahip olan krediler tercih edilmelidir. Kredi faizleri her bankaya göre değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra kredi için anaparaya uygun faiz oranları ile kredi çekilebiliyor. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi için kredi faiz hesaplamaları çok önemlidir. Bunun yanı sıra kredi hesaplaması yaparken anapara tutarı ile kredi faiz oranı çarpılabilir. Bu şekilde kredi faiz hesaplaması yapılır.



Kredi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Kredi almak isteyen kişiler öncelikle tüm bankalardan bilgi almalılar. Buna göre ödenecek taksit tutarı da net bir şekilde belirlenmeli. Aynı zamanda bankalardaki farklı ödeme planları ile birlikte vade seçenekleri de ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Kredinin anapara ve faiz oranlarının yanı sıra zorunlu olan sigortalar da öğrenilmelidir.