BİST1.105-0.19EURO8.870.12USD7.520.31ALTIN470.11-0.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor
    ABONE OL
    17.09.2020 - 10:33 | | AA

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nde Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları hattının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

    Otoyolun söz konusu kesimi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

    Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

    Söz konusu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasak olarak belirlendi. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

    Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri durumunda Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

    Son dakika! Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne büyük darbeGelen bir son dakika haberine göre; MSB yaptığı açıklamada "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika... Çinli firma koronavirüs aşısı için tarih verdi!

    Son Dakika... Çinli firma koronavirüs aşısı için tarih verdi!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Koronavirüs hastası yoğun bakımdan çıkınca sordu: Neden herkes maskeli?

    Koronavirüs hastası yoğun bakımdan çıkınca sordu: Neden herkes maskeli?

    Sıradaki Haber