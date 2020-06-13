Öğrenciye yurt eve hazır arsa

Gayrimenkul sektörü, kamu bankaları ve Emlak Konut GYO kampanyalarıyla hareket kazanırken, yeni projelerin de daha hızlı gündeme alınması öngörülüyor. Kovid-19 kriziyle birlikte şehirleşmede ve konutta yeni kodlar yazılırken, müteahhitlerin geliştirdikleri projeler de daha hızlı çeşitlenecek. Sektörün gündeminde özellikle öğrenci yurtları ve yaşlı bakım merkezleri/evleri var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle de bir görüşme gerçekleştirmişti. Bakan Kurum, sektöre; konut dışında üretimde de çalışmaları konusunda fikir verdiklerini belirtmişti. Kurum, “Birçok il ve ilçede otopark ihtiyacı var. İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte gidip orada katlı otopark şekliyle belli alanlarda yapacağız. Bunun dışında yaşlı bakım evlerine ihtiyaç arttığı için bu tip projeler de gündeme gelecek. Yeni döneme göre de değişimler olacak. Mesela projelere kargo odası eklenecek” demişti.

Yenileri geliyor

‘Sağlık rezidansı’ fikriyle ‘Antwell’ markalı üretime başlayan ve ilk projelerini İstanbul Çamlıca’da hayata geçiren Ant Yapı, yeni projelere hazırlanıyor. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Antwel, huzurevi, yurtlar gibi toplu yaşam alanlarından çok farklı noktada. Herkes kendi evinin mahremiyetini sürdürüyor” dedi.

Antwell İyi Yaşam Evleri projelerini geliştirerek büyüteceklerini vurgulayan Okay, “Bize gelen taleplerde de gördük ki bünyemizde yer alan ve Acıbadem Mobil tarafından Antwell sakinlerimize yönelik hizmet veren sağlık ünitemiz sadece ileri yaşlılar için değil, hepimiz için çok büyük bir ihtiyaç. Biz de Ant Yapı olarak her zaman olduğu gibi sektörde yeni ihtiyaçlara göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

Öğrenci evi inşa ediyor

Erkanlı Holding de ‘Univa’ markasıyla öğrenci evi geliştiriyor. İlk Univa projesi Sakarya’da hayata geçirilirken, ardından Kocaeli ve Düzce’deki öğrenci evleri geldi. Yatırımcılar için 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi sunuluyor. Univa’nın yurtdışındaki ilk durağı İngiltere olmuştu.

Arsa geliştirip satışa sunuyor

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, konut dışında, ‘Novu’ markalı öğrenci yurtları geliştirdiklerini belirterek, “Yurt yatırımına inanıyoruz, Sütlüce ve Kağıthane’de iki yeni Novu için çalışmamız devam ediyor. Hedefimiz 2023’de 10 şehirde Novu ile yer almak” dedi.

Konut dışında arsa yatırımı için de çalışmaları bulunduğunu anlatan Çelik, Kızılırmak üzerinde yer alan ve Hirfanlı Gölü’ne 1 km cephesi olan Nef City 82’nin, 12.4 milyon kişiye araba ile 1 saat 30 dakikada ulaşım imkanı sunduğunu dile getirdi. Çelik, “Arsa geliştirip satma işine Anadolu’nun diğer illerinde de devam edeceğiz. İstanbul’da da planlıyoruz. Bu şekilde güvenli arsa yatırımı yapma imkânı sağlayacağız” dedi.

Yaşlı ve öğrenci sayısı artıyor

Türkiye’de 2014 yılında 6 milyon 192 bin kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 artış göstererek, 2019’da 7 milyon 550 bin kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında yüzde 8 iken, geçen yıl yüzde 9.1’e çıktı. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı tahmin edildi.

Türkiye’deki üniversite öğrenci sayısı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 7 milyon 560 bin iken geçen dönemde 7 milyon 740 bine yükseldi. Üniversite öğrencilerinin 4 milyon 64 bin 516’sı erkek, 3 milyon 675 bin 986’sı kız öğrenci...