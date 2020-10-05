On Numara çekilişi saat kaçta? 5 Ekim On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran On Numara'da çekiliş akşamı. Pazartesi günleri gerçekleşen On Numara'nın 29 Eylül tarihinde yapılan son çekilişinde 10 bilen 1 kişi 921 bin 368 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmıştı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

5 Ekim On Numara çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek. 5 Ekim 2020 On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin 289 bin 478 TL olması bekleniyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.