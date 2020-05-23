‘Önce halk sonra bankayız’

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Atatürk’ün imzasıyla kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor.

Aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü banka olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank, yeni yaşına KOBİ Bankacılığı alanında yüzde 19.4 pazar payı ile girmenin gururunu yaşadığını duyurdu. Türkiye ekonomisinin sağlam bir mali altyapıya sahip olduğuna ve ekonomik istikrarın korunmasında kamu bankalarının etkin rol oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank bugün aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü sıradadır. Bugün geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor. Halkbank 82 yıldır önce halk, sonra bankadır” dedi.

Türkiye’ye salgınla mücadelede güç veren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank’ın verdiği toplam destek miktarı 59 milyar TL’ye ulaştı. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin yanı sıra bireysel müşterileri için özel çözümler üreten Halkbank, 82. yılında da Türkiye ekonomisine değer katmaya devam etti.

Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 491.2 milyar TL’ye taşıyarak sektörde üçüncü sırada yer alan Halkbank, bu dönemde toplam kredilerini 441.5 milyar TL’ye yükseltti. Reel ekonominin güçlü destekçisi olan Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı pazar payı yüzde 19.4 olarak gerçekleşti.

Esnafa büyük destek

Türk bankacılık sisteminin etkin şekilde yapılandırıldığı ve köklü bir dönüşüm geçirerek finansal altyapısını geliştirdiği 2002 sonrası dönemde Halkbank aktif toplamını 27 kat büyüterek sektörün 3. bankası oldu. Nakdi kredilerini 270 kat büyüterek sektörün 2. bankası olan Halkbank, mevduatını da 27 kat büyüterek sektörün 2. bankası haline geldi.

Özellikle esnafa verdiği desteklerle ön plana çıkan banka, 2002 yılında 153 milyon TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2020 yılı ilk çeyreğinde 286 kat artış ile 43.9 milyar TL’ye yükseltti. 2002 - 2020 yılları arasında Halkbank tarafından 2.7 milyon esnaf ve sanatkâra 141 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı.

Taşıdıkları sosyal sorumluluk bilinci ile her zaman milletinin yanında olan ve bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL bağış gerçekleştiren Halkbank’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiği toplam destek 59 milyar TL’ye ulaştı.

Personel alımına başladı

Halkbank’ın özellikle istihdam konusunda, kuruluş felsefesi ve bugüne kadar sürdürdüğü temel ilkeye bağlı kalarak Türkiye’nin 81 ilinde 1000 şubesi ve 22.500 çalışanıyla halka hizmet etmeyi sürdürdüğünü belirten Arslan, “Bu yıl çeşitli unvanlarda personel alımına başladık, yılsonuna kadar 1.035 kişiyi daha Halkbank Ailesine katarak, gençlerimize kariyer olanağı sağlamanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.