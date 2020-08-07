Oyun kurucu ülke Türkiye

Yabancı yatırımcılar Türk oyununa doymuyor. Türk firmaların ürettiği video oyunları dünyada çok büyük ilgi görüyor ve yatırım üzerine yatırım alıyor. ABD’li mobil oyun devi Zynga, merkezi İstanbul’da bulunan ‘hiper basit oyun’ üreticisi Rollic’in yüzde 80 hissesini 168 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı.

Şirket, yaklaşık iki ay önce de ‘Toon Blast’ ve ‘Toy Blast’ gibi oyunların yapımcısı olan Türk oyun şirketi Peak’i 1.8 milyar dolara satın almıştı.

Zynga’nın CEO’su Frank Gibeau önceki gün yaptığı açıklamada, hiper basit oyunların şu anda mobil oyun sektöründeki en hızlı büyüyen kategori olduğunu belirterek, “Kullanıcılara ulaşmak için müthiş bir yol” dedi.

Zynga’nın satın alacağı Rollic ise ‘Go Knots 3D’ ve ‘Tangle Master 3D’ gibi oyunlarıyla tanınıyor. Zynga, Rollic’in kalan yüzde 20’lik hissesini de gelecek 3 yıldaki belirli kârlılık hedefleri temelinde oluşturacağı değerlemeye göre satın alacağını açıkladı. Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından Aralık 2018’de kurulan Rollic, aylık 65 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 250 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşmış durumda.

Sermayesi ‘akıl’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan satın alma sonrası yaptığı açıklamada, “Peak Games ve Rollic Games gibi bakanlığımız desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Dünyanın son dönemde parlayan yıldızı bilişim sektörümüz başta olmak üzere hizmet sektörlerimizi, İhtisas Serbest Bölgelerimizle küresel düzeyde üst lige taşımaya kararlıyız” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Zynga’nın Türk oyun şirketi Rollic’i satın almasına ilişkin, “Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı.

‘FarmVille’ adlı popüler oyunun da üreticisi olan Zynga hızla büyüyen mobil oyun sektöründeki konumunu güçlendirmek için çeşitli oyun şirketlerini satın almakta ve temalı oyunlarının yayınlanması için medya kuruluşlarıyla lisans anlaşmaları yapmaktaydı. Reuters’ın analizine göre koronavirüs tecriti sırasında eğlenmek isteyen ya da arkadaşlarıyla sanal olarak bağlantı kurmak isteyen insanların mobil oyunlara daha fazla ilgi göstermeleriyle, kullanıcıların son birkaç ayda mobil oyunlar için yaptıkları harcamalar artış gösterdi.

Strateji oyunu da büyük ilgi görüyor

Dünyada büyük ilgi gören bir diğer Türk oyunu ise ‘Mount & Blade’... 2008 yılında TaleWorlds isimli Türk oyun firması tarafından yayınlanan oyun, strateji, aksiyon ve rol yapma üzerine kurulu. Oyuncuların eş zamanlı yönettikleri ordularla birlikte savaşabilmesi oyunun en dikkat çekici özelliklerinden. Armağan Yavuz tarafından yaratılan ve Orta Çağ’da geçen Mount & Blade II Bannerlord, ise ‘Mount & Blade’in devam oyunu. Yapımı 7 yıl süren ‘Mount & Blade II: Bannerlord’ bu yıl oyunseverlerle buluştu.

‘Dünyayı oyunla birleştireceğiz’

Rollic’in kurucusu ve CEO’su Burak Vardal, satın almanın ardından yaptığı açıklamada ekibinin oyun devi Zynga’ya katılmaktan gurur duyduğunu söyledi. Vardal, “Hiper basit oyun konusundaki uzmanlığımız, Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklam ve birinci sınıf yayıncılığıyla kusursuz uyum sağlıyor. Rollic’in mevcut ve yeni oyunlarının Zynga portföyüne katılmasıyla dünyayı oyunlarla birleştirme misyonumuzu ilerletmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Çocuklarınıza inanın

Amerikalı Zynga iki ay önce de Türk oyun şirketi Peak Games’i 1.8 milyar dolara satın almış ve Peak Games, Türkiye’nin milyar dolarlık start-up şirket anlamında kullanılan ilk ‘unicorn’u olmuştu. 10 yıl önce kurulan ve 100 çalışanı olan Peak, Türkiye tarihinde en az çalışanla, en kısa sürede, en yüksek değere ulaşan firma unvanını almıştı. Peak’in kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin yaptığı açıklamada, “Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar” demişti.

Gamescom partneri Gaming in Turkey

Gaming in Turkey, gamescom 2020’nin resmi partneri oldu. Oyun ve espor ajansı ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye’deki influencerlar, gamescom şovlarını Türkçe sunacak ve yayınlar esnasında toplanan bağışlar, Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlanacak. Geçen yıl dünya çapında en çok izlenen oyun şovlarından biri olan Geoff Keighley ile Açılış Gecesi Yayını ve 27 Ağustos 2020’de gamescom 2020’yi başlatacak şov olacak.

Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, “Ekip olarak, oyun dünyasının geleneksel ve beklenen fuarının bu yıl dijital platformlarda yer almasından dolayı çok heyecanlıyız. Hepimiz için çok farklı bir deneyim olacak” dedi.

Bilgisayar ve video oyunları için dünyanın en büyük etkinliği olan gamescom, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek.