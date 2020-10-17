‘Paketli yemek’ beş kat büyüdü

Abonelik sistemine odaklı iş modeliyle müşterilere taze yemek servisi yaptıklarını belirten Demirhan, şunları söyledi:



“Meal Box olarak, kurulduğumuz günden bu yana öncelikli olarak hijyene önem veriyoruz. Uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda beş aşamadan oluşan ‘temassız teslimat’ sistemini hayata geçirdik. Menüler hijyenik mutfaklarda pişiriliyor. Porsiyonlara ayrılan yemekler kişiye özel kaplara konulduktan sonra el değmeden otomatik makinelerde hava geçirmeyecek şekilde kapatılıyor. Kaplar 100 dereceye yakın sıcaklıktaki özel fırınlara sokularak yemeklerin ısınması ve kapların steril olması sağlanıyor. Daha sonra ikinci bir termo kutuya konulan kaplar, özel araçlar aracılığıyla abonelere teslim ediliyor.”



Aylık 300 bin kap



İstanbul’da hizmet verdiklerini söyleyen Demirhan, “Yurtiçinden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Önceliğimiz Türkiye ama sonrasında uluslararası yatırımcı desteğiyle iş modelimize uygun olan pazarlara yönelmek hedefindeyiz” diye konuştu.



2019 yılını beklentilerine paralel şekilde kapattıklarını aktaran Demirhan, “2020’de ise pandemi ile birlikte gelen dalgayı da arkamıza alarak planlarımızı yukarı yönde revize ettik. 2019’a göre yüzde 60 oranında bir büyüme bekliyoruz. 2020’ye aylık 60 bin kap yemek satışıyla başladık, aylık 300 bin kap yemek sayısı ile kapatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Spor yapana proteinli yemek



Sıcak yemek aboneliği haricinde diyet beslenme alanında Meal Box Fit’i ürün ailesine eklediklerini dile getiren Murat Demirhan, “Pandemi döneminde ‘@evdekal’ adını verdiğimiz bir yemek kombinasyonu yaptık ve haftalık menüler oluşturduk. Bunun haricinde düzenli spor yapan kişilerin günlük ihtiyaç duyduğu yüksek proteinli yemek paketlerini ürünlerimiz arasına ekledik” dedi.