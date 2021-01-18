Rekor kırıldı! Milyar dolarlık para transferi...

Türkiye’de çalışan yabancıların ve yurt dışındaki gurbetçilerin para transferi için kurulan yerli ödeme platformu Uluslararası Para Transferi (UPT) uygulamasında 2020’de 1 milyar dolarlık işlem gerçekleşti. Son yıllarda gurbetçilerin para transferi mağduriyetlerini gidermek için 176 ülkeye yaygınlaştırılan uygulamada öncelikli amaç yurtdışındaki Türklerin yabancı bankaların zorlayıcı işlemlerine alternatif bir platform sunmak.

400 BİN NOKTA

Uygulama ile UPT kapsamında, dünya genelinde 106 kuruluşla yapılan anlaşmalar çerçevesinde 400 bin noktaya anlık ve hızlı para transferi yapılabiliyor. Vatandaşlar istedikleri kişiye cüzi bir ücret karşılığında 10 bin dolara kadar para transferi yapabiliyor. Yeni nesil para transfer sistemi olan UPT ile hem yurt içine hem de yurt dışına yaklaşık 5 bin PTT şubesi başta olmak üzere Aktif Bank ve UPT aracılığıyla para transferi gerçekleştirilebiliyor.

İLK SIRADA GÜRCİSTAN VAR

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre UPT ile Türkiye’den karşılıklı olarak 176 ülkeden para transferi yapılabiliyor. Bu ülkelerin başında ise Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İzlanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan geliyor.

AZERBAYCAN’LA GÜÇLER BİRLEŞTİRİLDİ

UPT sistemine son olarak ise Azerbaycan dahil edildi. 14 Ocak’ta Bakü’de düzenlenen imza töreninde PTT, Aktif Bank, UPT ve Azerpost arasında imzalanan protokolle iki ülke arasındaki para transferi PTT güvencesi altına alındı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten imza törenindeki konuşmasında, Azerpost’un Azerbaycan’da geniş ağa sahip olduğunu ve Azerpost ile posta, kargo ve e-ticaret alanındaki ilişkileri de geliştireceklerini belirtti. Hakan Gülten, “İşbirliği kapsamında kapalı devre bir yapı ile PTT tarafından kabul edilecek para transferi işlemlerinin yalnızca Azerpost tarafından ödenmesi ve Azerpost tarafından kabul edilecek UPT işlemlerinin yalnızca PTT tarafından ödenmesi sağlanacak” dedi.

TEMİZLİK VE TEKSTİLDE ÇALIŞIYORLAR

2019’da 850 milyon dolarlık işlem hacmi yakaladıklarını belirten UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “Bu 2020’de 1 milyar dolar oldu. 2020’de toplam 142 farklı ülke ile işlem gerçekleştirdik. Türkiye’de temizlik ve tekstil işlerinde çalışan Gürcistan vatandaşlarının birikimlerini ailelerine göndermesi güçlü bir işlem trafiğine neden oldu. Özbek ve Kırgız vatandaşlar da onları takip etti” diye konuştu.

Türkiye’den adet bazında UPT ile en çok gönderim yapılan ilk 3 ülke

Alıcı UPT işlemleri

ülke içindeki oran

Gürcistan % 32

Özbekistan % 28

Kırgızistan % 10

Türkiye’ye adet bazında en çok gönderim yapan ilk 3 ülke

Gönderen UPT işlemleri

ülke içindeki oran

Almanya %16

Rusya % 9

Ürdün % 9