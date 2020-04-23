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    HaberlerEkonomi Haberleri Replika ne demek? Replika ürün (telefon, ayakkabı, çanta vb.) ne anlama gelmektedir?
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    23.04.2020 - 14:11 |

    Replika ne demek? Replika ürün (telefon, ayakkabı, çanta vb.) ne anlama gelmektedir?

    Teknolojinin hayatımıza iyice girmesi ile birlikte teknolojinin yanında pek çok yabancı kelime de hayatımıza girmiş oldu. Özellikle bu kelimelerin anlamını zaman zaman bilemiyoruz. Replika da o kelimelerden biridir. Son zamanlarda pek çok kişi replika kelimesinin anlamını araştırmaktadır. Replika kelimesi özellikle cep telefonlarında ve diğer ürünlerde sıkça kullandığımız bir kelimedir. Peki, replika kelimesinin anlamını hiç merak ettiniz mi? Replika ne demek? Replika ürün (telefon, ayakkabı, çanta vb.) ne anlama gelmektedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Replika ne demek? Replika ürün (telefon, ayakkabı, çanta vb.) ne anlama gelmektedir?

    Replika ürünler bir mal üzerinde genellikle söylenir. Replika yabancı bir kelime olup dilimize yabancı dilden geçmiştir. Replika kelimesinin kökeni İngilizcedir.

    Replika Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    1. Kopya
    2. Taklit ürün
    3. Orijinal olmayan

    Replika Ürün (Telefon, Ayakkabı, Çanta vb.) Ne Anlama Gelmektedir?

    Replika ürün demek orijinal ürünle birebir aynı kopya olan fakat orijinal ürün kalitesinde olmayan ürün demektir. Replika ürünler genellikle telefonlarda ayakkabılarda ve çantalarda gözlemlenmektedir.

    Replika ürün aynı zamanda yan sanayi ürün olarak da bilinmektedir. Bir diğer anlamı da taklit olan üründür.

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