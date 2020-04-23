Replika ne demek? Replika ürün (telefon, ayakkabı, çanta vb.) ne anlama gelmektedir?

Replika ürünler bir mal üzerinde genellikle söylenir. Replika yabancı bir kelime olup dilimize yabancı dilden geçmiştir. Replika kelimesinin kökeni İngilizcedir.

Replika Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Kopya

2. Taklit ürün

3. Orijinal olmayan

Replika Ürün (Telefon, Ayakkabı, Çanta vb.) Ne Anlama Gelmektedir?

Replika ürün demek orijinal ürünle birebir aynı kopya olan fakat orijinal ürün kalitesinde olmayan ürün demektir. Replika ürünler genellikle telefonlarda ayakkabılarda ve çantalarda gözlemlenmektedir.

Replika ürün aynı zamanda yan sanayi ürün olarak da bilinmektedir. Bir diğer anlamı da taklit olan üründür.