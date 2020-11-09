Sanal furyaya sıkı takip var!

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere ‘efsane cuma’, ‘şahane cuma’, ‘süper cuma’ gibi indirim kampanyalarında mağdur olunmaması için uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, online alışverişte belirli özel günlerde yanıltıcı indirim, yoğunluk nedeniyle lojistik aksama, kötü niyetli satıcılar tarafından ayıplı mal gönderimi ya da bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi mağduriyetler yaşanabileceği hatırlatıldı.

Nelere bakılmalı?

Tüketicilerin mağdur olmamak için mesafeli sözleşmelerdeki hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Satıcı veya sağlayıcı hakkında iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı ve gerekirse şikayet platformları ile satıcı/sağlayıcı müşteri hizmetleri gibi yerlerden gerekli sorgulama yapılmalı, satışa sunulan ürün fiyatı diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatları ile karşılaştırılmalı, güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığı kontrol edilmeli, ödeme işlemi öncesi mevzuatta yer alan ve satıcı/sağlayıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarını içeren ön bilgilerin verilip verilmediğinin kontrol edilmeli.”

Satıcıya uyarı...

Açıklamada, satıcı ve sağlayıcılara ilişkin ise şu uyarılara yer verildi:

“Tüketiciler ile mesafeli sözleşme akdedilmeden önce tüketici mevzuatında yer alan yasal yükümlülüklerin karşılanması için ön bilgilendirmenin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilmesi, mevzuatta belirlenmiş olan teslim veya ifa, cayma hakkının kullanımı ve bedel iadesine ilişkin yasal sürelere uyulması önem taşıyor. Ödemesi alınan siparişlerin stokta bulunmama, tedarik edilememe gibi gerekçelerle iptal edilerek tüketici mağduriyetine neden olunmaması için stok ve ürün tedariki aşamalarına dikkat edilmeli.”

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, tüketicileri yanıltmadan ya da gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturmayacak şekilde sunulması gerektiği vurgulandı.

İdari yaptırım uygulanacak

Açıklamada, bakanlıkça söz konusu hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Reklam Kurulu tarafından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak re’sen incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin, uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.”