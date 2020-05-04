Sebzede biber çiçekte sardunya

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaş, farklı uğraşlarla zaman geçiriyor. Kendi bahçesini yaratmak isteyenler için karantina günleri bir fırsat haline geldi. Baharın yüzünü göstermeye başlamasıyla da vatandaşlar balkonlarını daha keyifli hale getirmek için çalışıyor.

Vatandaşlar bu kapsamda balkonlarına rengarenk çiçeklerle süslüyor, saksıda domates, maydanoz, biber gibi sebzeler yetiştiriyor. Şu günlerde vatandaşların sebze ve çiçek fidelerine de talebi arttı. Kovid-19 salgını sonrasında satışlarda artış olduğunu söyleyen fide üreticileri, bu dönemde domates, biber, patlıcan, salatalık ve sardunya fidelerinin ilgi gördüğünü belirtti.

Hobi amaçlı

Avrupa Çiçekçilik yetkilisi Gönül Basel, sardunya fidesinin çok fazla tercih edildiğini söyledi. Basel, “300’ü aşkın çiçek fidesi satışı yapıyoruz. Kargo yoğunluğundan dolayı ilk zamanlarda satışı durdurmuştuk. Ama şu an yavaş yavaş göndermeye başladık. 300’ün üzerinde çiçek çeşidi satıyoruz. Balkonlara dikmek için daha çok sardunya tercih ediyorlar. Sardunya aynı zamanda faydalı da bir çiçek. Bulunduğu ortamda havayı temizliyor” diye konuştu.

E-fidancim.com yetkilisi, yurtiçi hobi amaçlı fide, tohum, fidan satışı yaptıklarını dile getirerek, “Kovid-19 salgını sonrasında en çok sebze fidelerine talep arttı. Müşteriler tohumdan ziyade fide almayı tercih ediyor. Domates, biber, salatalık fidelerini alıyorlar. Bahçe düzenlemeleri için de süs bitkisi tercih ediliyor” dedi.

Tohum yerine fide

Fidedeposu.com yetkilisi Cihan Yıldız, satışların Kovid-19 salgını sonrasında çok fazla arttığını kaydetti. Yıldız, “50 adet fide bulunun hobi setlerimiz vardı. Onların talebine yetişemediğimiz için satışı kapattık. Bu dönemde en çok domates, biber, patlıcan, salatalık fidesi alıyorlar. Tohumdan ziyade fide tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar değişiyor

Fide, tohum ve fidan fiyatları ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Gül fidanları 7 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıkarken sardunya fidanları 8 liradan başlıyor. Beef domates ve salatalık, sivri biber fidesi 1 liradan başlarken, kokteyl domates fideleri en düşük 1.5 liradan satışa sunuluyor. Çiçek ve sebze tohumlarının fiyatları ise marka ve ürün özelliğine göre değişiyor.

Rengarenk saksılar

Balkonda yetiştirmek üzere satın alınan fideler rengarenk saksılara dikilebilir. Her ürünün farklı yetiştirilme şekli bulunuyor. Bu nedenle fide ya da tohumu satın aldığınız online kanallar ile iletişime geçerek, bakımının nasıl yapılacağına dair bilgi alabilirsiniz. Ya da fide, tohum, fidan satışı yapan online platformların blog bölümlerinin bitki yetiştirme kısımlarından faydalanabilirsiniz.