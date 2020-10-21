Son dakika altın fiyatları 21 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde araştırılmaya devam ediliyor. Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları merak konusu. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. İşte 21 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve hediye olarak altın alacakların gündeminde yer alıyor. Bugün saat 09.48'de gram altının alış fiyatı 483,85 TL iken satış fiyatı ise 483,93 TL olarak yer aldı. İşte 21 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
21 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 483,85 TL
Gram altın satış fiyatı: 483,93 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 769,74 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 787,03 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.534,66 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.574,07 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.175,17 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.254,03 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 438,75 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 439,01 TL
ALTIN ONS
Altın Ons alış fiyatı: 1.920
Altın Ons satış fiyatı: 1.920