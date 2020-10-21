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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları 21 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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    21.10.2020 - 09:54 |

    Son dakika altın fiyatları 21 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde araştırılmaya devam ediliyor. Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları merak konusu. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. İşte 21 Ekim altın fiyatları...

    Son dakika altın fiyatları 21 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve hediye olarak altın alacakların gündeminde yer alıyor. Bugün saat 09.48'de gram altının alış fiyatı 483,85 TL iken satış fiyatı ise 483,93 TL olarak yer aldı. İşte 21 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

    21 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 483,85 TL

    Gram altın satış fiyatı: 483,93 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı: 769,74 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 787,03 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.534,66 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.574,07 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.175,17 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.254,03 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 438,75 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 439,01 TL

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı: 1.920

    Altın Ons satış fiyatı: 1.920

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    Şehre inen boz ayı böyle görüntülendiArdahan’da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.
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