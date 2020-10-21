Son dakika altın fiyatları 21 Ekim canlı takip ekranı! Bugünkü altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve hediye olarak altın alacakların gündeminde yer alıyor. Bugün saat 09.48'de gram altının alış fiyatı 483,85 TL iken satış fiyatı ise 483,93 TL olarak yer aldı. İşte 21 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

21 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 483,85 TL

Gram altın satış fiyatı: 483,93 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı: 769,74 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 787,03 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.534,66 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.574,07 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.175,17 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.254,03 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 438,75 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 439,01 TL

ALTIN ONS

Altın Ons alış fiyatı: 1.920

Altın Ons satış fiyatı: 1.920

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