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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
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    09.06.2020 - 07:31 |

    Son dakika: Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

    Son dakika gelen habere göre Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımladı.

    Son dakika: Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

    Buna göre, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 30/9/2020 tarihine kadar, 5 inci maddenin dört ve beşinci fıkralarında yer alan düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla altı defa, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla iki defa olarak uygulanacak.

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