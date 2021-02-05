Sur Yapı’dan yarı yarıya kampanyası

Sınırlı sayıda stok için geçerli olacak kampanya kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ödemenin yarısını hemen, yarısını ise evlerini teslim aldıktan sonra yapacakları finansal kolaylık sağlanıyor.



Kampanya hakkında bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, şunları söyledi:



“Bu kampanya ile özellikle inşaatı devam eden projelerimizde elimizi taşın altına koyuyoruz ve konut alıcılarına büyük bir imkan sağlayarak kampanya kapsamında ev tutarının yüzde 50’sini teslime bırakıyoruz. Kampanyadan faydalanacak oturumcu müşteriler için teslimde yarısını ödeme büyük avantaj. Konut alıcıları teslim sırasında ev tutarının kalan yarısı için uygun kredi koşulları ile kredi kullanabilir ve evin içinde otururken borçlarını uzun vadeye yayabilirler. Böylece baştan ev tutarının yarısını ödeyip teslimde de kalan miktarın yarısını taksitlendirme imkanını kullanabilirler.”



Kampanya kapsamındaki projeler



Sur Yapı Antalya



İstanbul (Avrupa yakası) Topkapı Evleri, Tempo City, Bahçeyaka.



İstanbul (Anadolu yakası) Muhit, YeşilMavi, Excellence Koşuyolu, Şehir Konakları.