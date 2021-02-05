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05.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sur Yapı’dan yarı yarıya kampanyası

Sur Yapı, ev ihtiyacı olanlar ve yatırımcılar için 'yarı yarıya' adını verdiği bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Antalya ve İstanbul’daki projelerden ev sahibi olmak isteyenlere cazip ödeme fırsatları sunuluyor. Yarısını teslimde, yarısını peşin olarak ödeme imkanı sunan kampanyada ihtiyaca göre farklı ödeme seçenekleri de sağlanıyor

Sur Yapı’dan yarı yarıya kampanyası

Sınırlı sayıda stok için geçerli olacak kampanya kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ödemenin yarısını hemen, yarısını ise evlerini teslim aldıktan sonra yapacakları finansal kolaylık sağlanıyor.

Kampanya hakkında bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, şunları söyledi:

“Bu kampanya ile özellikle inşaatı devam eden projelerimizde elimizi taşın altına koyuyoruz ve konut alıcılarına büyük bir imkan sağlayarak kampanya kapsamında ev tutarının yüzde 50’sini teslime bırakıyoruz. Kampanyadan faydalanacak oturumcu müşteriler için teslimde yarısını ödeme büyük avantaj. Konut alıcıları teslim sırasında ev tutarının kalan yarısı için uygun kredi koşulları ile kredi kullanabilir ve evin içinde otururken borçlarını uzun vadeye yayabilirler. Böylece baştan ev tutarının yarısını ödeyip teslimde de kalan miktarın yarısını taksitlendirme imkanını kullanabilirler.”

Kampanya kapsamındaki projeler

Sur Yapı Antalya

İstanbul (Avrupa yakası) Topkapı Evleri, Tempo City, Bahçeyaka.

İstanbul (Anadolu yakası) Muhit, YeşilMavi, Excellence Koşuyolu, Şehir Konakları.

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