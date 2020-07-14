‘Trendyol’ karmaşası!

İddialar üzerine yazılı bir açıklama yapılan Trendyol’dan; platformlarında on binlerce tedarikçinin kullanıcılara milyonlarca ürünü sunduğuna dikkat çekilirken, şöyle denildi:

“Türkiye’nin Trendyol’u olarak on binlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. ‘Şikayet Et’ özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Veri girişi kaynaklı

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili incelemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye’nin Trendyol’u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.

FAHİŞ FİYATLAR

Wayfair hakkında Cuma akşam saatlerinde ABD’de ortaya atılan ve pazar gününe kadar tüm dünyaya yayılan iddiaların doğruluk payı taşımadığı ifade edildi. Newsweek ve Mashable ile bazı ABD’li gazeteciler tarafından şirketten isimlerle yapılan görüşmelerde, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Trenyol’da ise, sadece birkaç ürün satışa açan bir katalogda, bu ürünlerin fiyatlarının

290 bin lira, 120 bin lira,

70 bin lira gibi fahiş fiyatlara satıldığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı ekran görüntüleriyle birlikte dün gün boyu konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldığı görüldü.