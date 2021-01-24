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DoÄŸu Karadeniz Ä°hracatÃ§Ä±lar BirliÄŸi (DKÄ°B) verilerine gÃ¶re, geÃ§en yÄ±lÂ 114 Ã¼lkeye 4 bin 750 ton TÃ¼rk Ã§ayÄ± satÄ±ldÄ±, 15 milyon 247 bin dolarÂ kazanÃ§ elde edildi. Bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re Ã§ay ihracatÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 19 artÄ±ÅŸ saÄŸlandÄ±.Â TÃ¼rk Ã§ayÄ± dÃ¼nyada en Ã§okÂ BelÃ§ika'da tÃ¼ketiliyor. BelÃ§ika'ya geÃ§en yÄ±l 1341 ton Ã§ay ihraÃ§ edilirken, bu Ã¼lkeyi Almanya ve Hollanda izledi. GeÃ§en yÄ±l ilk kezÂ Uruguay, Yemen, Endonezya, Panama, Etiyopya, SÄ±rbistan, Gabon, Cape Verde, Estonya, Zambiya, Vietnam, MauritiusÂ ve Dominik Cumhuriyeti'ne de TÃ¼rk Ã§ayÄ± satÄ±ldÄ±.

'TÃœRK Ã‡AYI EN DOÄžAL Ã‡AY'

Ã‡aykur Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yusuf Ziya Alim,Â TÃ¼rk Ã§ayÄ±nÄ±n dÃ¼nyada beÄŸenildiÄŸini ve istenildiÄŸini sÃ¶yledi. DÃ¼nyada TÃ¼rklerin olduÄŸu her yerde TÃ¼rk Ã§ayÄ±nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Alim, "TÃ¼rkler bulunduÄŸu Ã¼lkelerde Ã§ayÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yor. Avrupa'da, TÃ¼rk Ã§ayÄ±nÄ±n en fazla satÄ±lÄ±yor olmasÄ±nÄ±n sebebi de buralarda TÃ¼rklerin yoÄŸunlukta olmasÄ±. Tabii ki bizim Ã§ayÄ±mÄ±z Ã¼zerine kar yaÄŸan bir Ã§ay olduÄŸu iÃ§in diÄŸer Ã¼lkelerde olduÄŸu gibi hiÃ§bir ilaÃ§lama yok, pestisit kalÄ±ntÄ±sÄ± yok, doÄŸal bir Ã§ay. BahÃ§eden geliyor, iÅŸleniyor ve bardaÄŸÄ± kadar gidiyor. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi faydalarÄ± var" dedi.

'TÃœRK Ã‡AYINI ANLATAN MEKTUPLAR YAZIYORUZ'

Ä°nsanlar gÃ¶rdÃ¼kÃ§e, tattÄ±kÃ§a yabancÄ± Ã§aylarla TÃ¼rk Ã§ayÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± zaman aradaki farkÄ±, doÄŸallÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini ifade eden Alim, "Bizim Ã§ayÄ±mÄ±zÄ±n menÅŸei, yapÄ±lÄ±ÅŸÄ±, Ã¼retimi belli, kimyasal hiÃ§bir baÄŸÄ± yok, doÄŸal, saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan da faydalÄ±. Bunu da TÃ¼rkler Ã§ok iyi bildikleri iÃ§in nerede olurlarsa olsunlar TÃ¼rk Ã§ayÄ±nÄ± arÄ±yor, buluyor, tÃ¼ketiyorlar. Bu anlamda da Avrupa Ã¼lkelerindeki satÄ±ÅŸÄ±mÄ±z fazla. Ancak satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± artÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Ticari ateÅŸelerimizin olduÄŸu Ã¼lkelere Ã§ayÄ±mÄ±zÄ±n kalitesini, Ã¼retimini, saÄŸlÄ±k iÃ§in faydalarÄ±nÄ± anlatan mektuplar yazÄ±yoruz. Ticari ateÅŸelerin bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde Ã§ay ticareti yapan kiÅŸilere ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz" diye konuÅŸtu.Â