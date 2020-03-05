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    HaberlerEkonomi Haberleri Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı
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    05.03.2020 - 12:55 | | İHA

    Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 9 milyar 749 milyonluk yatırım maliyetli Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ilk test sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

    Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

    Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını incelemek üzere Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, burada enerjili test sürüşünü gerçekleştirdi. 15 kilometrelik demir yolu hattında test sürüşü yapan Bakan Turhan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

    ANKARA- SİVAS ARASINDAKİ MESAFE 2 SAATE İNİYOR

    Bakan Turhan’a, test sürüşü sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve yetkililer katıldı. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

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