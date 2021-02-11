MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri United Airlines uçan taksi satın almayı planlıyor
ABONE OL
11.02.2021 - 13:22 | | AA

United Airlines uçan taksi satın almayı planlıyor

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı hedefliyor.

United Airlines uçan taksi satın almayı planlıyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre, United Airlines Holdings’den yapılan açıklamada, hava taksileri üreticisi California merkezli Archer'dan 1 milyar dolar değerinde uçan taksiler satın alınması, bu kapsamda ABD'li bölgesel hava yolu şirketi Mesa Airlines ile iş birliği yapılmasının planlandığı bildirildi.

United ve Mesa yetkilileri, hava yolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığını kaydetti.

Söz konusu taksilerin, saatte yaklaşık 240 kilometre hızla 95 kilometre civarında mesafeye uçabileceği, böylelikle havalimanına seyahat eden yolcular için karbondioksit emisyonlarını neredeyse yarıya indirebileceği belirtildi.

1 milyar dolar değerindeki uçan taksilerin alımına ilişkin anlaşmada, satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi için düzenleyici makam onayına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Sakarya'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdıSakarya'nın Akyazı ilçesi Yuvalık Mahallesinde sabah 10.36 saatlerinde 3.7 şiddetinde meydana gelen deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik ve korku güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tepki çeken görüntülerin kaydedildiği film platosu görüntülendi

Tepki çeken görüntülerin kaydedildiği film platosu görüntülendi

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapis

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapis

Sıradaki Haber