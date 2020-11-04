85,80BİST1.1510.00EURO9.82-0.21USD8.410.05ALTIN515.230.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yayladağı’na ‘çilek pasajı’
    ABONE OL
    04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yayladağı’na ‘çilek pasajı’

    Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce 26 dekarla başlanan ve bu yıl ekim alanı 4 bin dekara çıkan çilekten çerez, reçel ve pestil yapılarak yurt dışına ihraç edilmesi için harekete geçildi. Ürünler ayrıca ilçe girişinde yapılacak çilek pasajında satışa sunulacak.

    Yayladağı’na ‘çilek pasajı’

    İlçede kaymakamlık öncülüğünde ekimine başlanan çileğin, her yıl üretim alanı ve rekoltesi artıyor. Geçen yıl 2 bin 500 dekar alanda yapılan üretim bu yıl 4 bin dekara çıkarken çileğin yeni ürünlerinin üretimi için de çalışmalar başladı. Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın,

    "Çileği daha da kıymetlendirmek adına projeler hazırladık. Eski cezaevi binasının tahsisini alarak kurutma, soğutma, dilimleme ve paketleme tesisi haline dönüştürüyoruz. Reçel üretim atölyemiz de yakında hizmete girecek" diye konuştu.

    New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyorABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

    Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

    'Mavi ay değil dolunay kritik'

    'Mavi ay değil dolunay kritik'

    Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

    Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

    Sıradaki Haber