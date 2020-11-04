Yayladağı’na ‘çilek pasajı’

İlçede kaymakamlık öncülüğünde ekimine başlanan çileğin, her yıl üretim alanı ve rekoltesi artıyor. Geçen yıl 2 bin 500 dekar alanda yapılan üretim bu yıl 4 bin dekara çıkarken çileğin yeni ürünlerinin üretimi için de çalışmalar başladı. Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın,

"Çileği daha da kıymetlendirmek adına projeler hazırladık. Eski cezaevi binasının tahsisini alarak kurutma, soğutma, dilimleme ve paketleme tesisi haline dönüştürüyoruz. Reçel üretim atölyemiz de yakında hizmete girecek" diye konuştu.