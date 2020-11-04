04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yayladağı’na ‘çilek pasajı’
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce 26 dekarla başlanan ve bu yıl ekim alanı 4 bin dekara çıkan çilekten çerez, reçel ve pestil yapılarak yurt dışına ihraç edilmesi için harekete geçildi. Ürünler ayrıca ilçe girişinde yapılacak çilek pasajında satışa sunulacak.
İlçede kaymakamlık öncülüğünde ekimine başlanan çileğin, her yıl üretim alanı ve rekoltesi artıyor. Geçen yıl 2 bin 500 dekar alanda yapılan üretim bu yıl 4 bin dekara çıkarken çileğin yeni ürünlerinin üretimi için de çalışmalar başladı. Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın,
"Çileği daha da kıymetlendirmek adına projeler hazırladık. Eski cezaevi binasının tahsisini alarak kurutma, soğutma, dilimleme ve paketleme tesisi haline dönüştürüyoruz. Reçel üretim atölyemiz de yakında hizmete girecek" diye konuştu.