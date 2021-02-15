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15.02.2021 - 17:46 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Polonezköy Tabiat Parkı içerisindeki yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek.

Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğüne bağlı Polonezköy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Yöresel Ürün Satış Yeri – 1” İşletmesinin kiralanması işi Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

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