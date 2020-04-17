Denemezsen olmaz: Bir sosyal medya fenomeni "dalgona kahvesi"

Dalgona kahvesi sosyal izolasyon sürecinin favori yiyecek/içecek trendlerinde ön sıralarda geliyor. Bu trendi yakalamak isteyenler için dalgano kahvesinin püf noktalarını derledik.

İşte malzemeler:

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

Yarım su bardağı süt

Yapılışı:

Bir kasenin içine granül kahveyi, şekeri ve sıcak suyu koyun. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla iyice çırpmaya başlayın. Karışımınız başta koyu renkte olacaktır. Yaklaşık 5 dakika kadar çırptıktan sonra kahve kremanızın rengi açılmaya başlayacaktır.Bu nokta çırpma işlemini asla bırakmayın ve karıştırmaya devam edin. 15 dakika sonunda katı kıvama gelince çırpma işlemini sonlandırın. Servis etmek için bir bardağa sütü ve buzu ekleyin. En son üzerine hazırladığınız kahveli kremayı ekleyin. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.