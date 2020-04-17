BİST 98.1802,01EURO7,550,17USD6,94-0,04ALTIN375,22-2,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEvdekal Haberleri Denemezsen olmaz: Bir sosyal medya fenomeni "dalgona kahvesi"
    ABONE OL
    17.04.2020 - 22:18 |

    Denemezsen olmaz: Bir sosyal medya fenomeni "dalgona kahvesi"

    Evde kaldığımız süreç tek başına bir "challenge" iken sosyal medya challengelarının ardı arkası kesilmiyor. Son birkaç haftadır sosyal medyanın yükselen trendi dalgona kahvesi...

    Denemezsen olmaz: Bir sosyal medya fenomeni "dalgona kahvesi"

    Dalgona kahvesi sosyal izolasyon sürecinin favori yiyecek/içecek trendlerinde ön sıralarda geliyor. Bu trendi yakalamak isteyenler için dalgano kahvesinin püf noktalarını derledik.

    İşte malzemeler:

    2 yemek kaşığı granül kahve
    2 yemek kaşığı toz şeker
    2 yemek kaşığı sıcak su
    Yarım su bardağı süt

    Yapılışı:

    Bir kasenin içine granül kahveyi, şekeri ve sıcak suyu koyun. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla iyice çırpmaya başlayın. Karışımınız başta koyu renkte olacaktır. Yaklaşık 5 dakika kadar çırptıktan sonra kahve kremanızın rengi açılmaya başlayacaktır.Bu nokta çırpma işlemini asla bırakmayın ve karıştırmaya devam edin. 15 dakika sonunda katı kıvama gelince çırpma işlemini sonlandırın. Servis etmek için bir bardağa sütü ve buzu ekleyin. En son üzerine hazırladığınız kahveli kremayı ekleyin. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

    Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kazım Koyuncu kimdir, nereli? Kazım Koyuncu neden öldü, hastalığı neydi?

    Kazım Koyuncu kimdir, nereli? Kazım Koyuncu neden öldü, hastalığı neydi?

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

    Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

    Sıradaki Haber