• 06 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
2021 Askerlik kaç ay? Askerlik süresi uzadı mı? Yeni askerlik düzenlemesi-sistemi ile ilgili ayrıntılar...
Askerlik süresinin uzayıp uzamadığı, ve kaç ay olduğu ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni askerlik düzenlemesinin TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilmesinden sonra "askerlik uzadı mı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Yeni askerlik düzenlemesi ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. Peki askerlik kaç ay oldu 2021? İşte askerlik son dakika gelişmeleri...
• 06 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
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Askerlik kaç ay oldu? sorusunun cevabı gündemde büyük bir merakla araştırılıyor.Komisyonda, yeni askerlik düzenlmesi kabul edildi. Yeni askerlik düzenlemesinde özlük haklarının iyileştirilmesi gibi çeşitli ayrıntılar yer aldı. Yeni askerlik düzenlemesi sonrasında askerlik süresinin değişip değişmediği ise bir diğer araştırılan konu oldu. Vatani görevini yapacak olanlar askerlik 12 ay mı, 18 ay mı, 6 ay mı? diye merak ediyorlar. Peki askerlik uzatıldı mı?
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YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?
Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.
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Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek.
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