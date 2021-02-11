• 11 Şubat 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
Avrupa'nın en iyi 30 kasabasından biri Türkiye'de
Japon Seyahat Acentalar Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını belirlediği bir liste açıkladı. Avrupa'nın dört bir yanındaki farklı coğrafyalardan ülkelerin kasabalarının yer aldığı listede Türkiye'den de dikkat çeken bir rota yer alıyor. İşte JATA'ya göre Avrupa'nın en iyi 30 kasabası.
• 11 Şubat 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa kıtası genelini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırma, Avrupa genelindeki en güzel 30 kasabayı ortaya çıkardı. Listede Türkiye'nin de ünlü bir kasabası bulunuyor.
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Gölyazı, Bursa
Evliya Çelebi'nin de seyahati sırasında hayran kaldığı Gölyazı, günümüzde Bursa'nın en turistik yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Ulubatlı Gölü'nün içinde yer alıyor.
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Piran, Slovenya
Eski Yugoslavya ülkesi Slovenya'nın Adriyatik kıyısında, denize açılan tek kapısı olan Piran, Orta Çağ'a kadar uzanan mimari yapılarıyla dikkat çeken bir kasaba.
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Rovinj, Hırvatistan
Dalmaçya kıyısında yer alan Rovinj, Hırvatistan'ın Dubrovnik'ten sonra en çok turist çeken rotalarından biri olma özelliği taşıyor.
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