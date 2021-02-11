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• 11 Şubat 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:

Avrupa'nın en iyi 30 kasabasından biri Türkiye'de

Japon Seyahat Acentalar Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını belirlediği bir liste açıkladı. Avrupa'nın dört bir yanındaki farklı coğrafyalardan ülkelerin kasabalarının yer aldığı listede Türkiye'den de dikkat çeken bir rota yer alıyor. İşte JATA'ya göre Avrupa'nın en iyi 30 kasabası.

• 11 Şubat 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa kıtası genelini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırma, Avrupa genelindeki en güzel 30 kasabayı ortaya çıkardı. Listede Türkiye'nin de ünlü bir kasabası bulunuyor.

2Kotor, Karadağ

Kotor, Karadağ

Adriyatik Denizi kıyısındaki Karadağ'ın Kotor Körfezi'nde bulunan bu Orta Çağ kasabası son yıllarda Türk turistlerin de ilgi odağı olmayı başarmış durumda.

3Gura Humorului, Romanya

Gura Humorului, Romanya

Balkan ülkesi Romanya'nın tarihi Bucovina bölgesinde yer alan Gura Humorului, 2000'lı yıllardan bu yana turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

4Ohrid, Kuzey Makedonya

Ohrid, Kuzey Makedonya

Doğu Roma ve Osmanlı mimarisinden örneklerin yan yana yer aldığı Ohrid, Kuzey Makedonya'nın en turistik kasabası konumunda. Ülkenin güneybatısındaki Ohrid, aynı adlı gölün kıyısında yer alıyor.

5Gölyazı, Bursa

Gölyazı, Bursa

Evliya Çelebi'nin de seyahati sırasında hayran kaldığı Gölyazı, günümüzde Bursa'nın en turistik yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Ulubatlı Gölü'nün içinde yer alıyor.

6Monsanto, Portekiz

Monsanto, Portekiz

Portekiz'in "en Portekizli kasabası" olarak anılan Monsanto sahip olduğu tarihi dokusuyla ülkenin en çok turist çeken kasabası olma özelliği taşıyor.

7Zalipie, Polonya

Zalipie, Polonya

Bu kez de sıcak iklimlerden çok daha soğuk bir rotaya doğru gidelim. Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da bulunan Zalipie, çiçek motifi işlenmiş evleriyle ünlü bir kasaba.

8Sint-Martens-Latem, Belçika

Sint-Martens-Latem, Belçika

Belçika'nın Flanders bölgesinde yer alan bu küçük kasaba aslında kıta genelinde de pek bilinen bir yer değil. Ancak doğal güzellikleriyle dikkat çeken kasabanın potansiyeli bulunuyor.

9Riquewihr, Fransa

Riquewihr, Fransa

Alsace bölgesinde yer alan ve ünlü Colmar kentine birkaç kilometre uzaklıktaki Riquewihr, tarihi dokusuyla bölgenin incisi konumunda. Colmar ile birlikte Alsace'ın en çok turist çeken kasabası olan Riquewihr, Fransa'nın turizminde önemli bir paya sahip.

10Saint-Cirq-Lapopie, Fransa

Saint-Cirq-Lapopie, Fransa

Fransa'nın güneybatısında doğal güzellikleriyle ünlü Aquantine bölgesinde yer alan bu şirin kasaba, ülkenin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.

11Porvoo, Finlandiya

Porvoo, Finlandiya

İskandinavya'nın bu soğuk rotası Finlandiya'daki Porvoo kasabası özellikle kış turizminin ilgi odağı konumunda. Bölge hem Finlandiya içinden hem de yurt dışından ziyaretçileri ağırlamakta.

12Koprivştitsa, Bulgaristan

Koprivştitsa, Bulgaristan

Komşumuz Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarındaki Koprivştitsa özellikle hafta sonu kaçamak tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir rota. Bölgeye Türkiye'den de ziyaretçiler gitmekte.

13Sopron, Macaristan

Sopron, Macaristan

Rotamızı bu sefer de Orta Avrupa'ya çeviriyoruz. Macaristan'ın tarihi kasabası Sopron, Sultanlar Yolu olarak bilinen bir yer. Bölge, ülkenin en turistik yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

14Reine, Norveç

Reine, Norveç

Fyordlarıyla ünlü Norveç'in bu şirin kasabası, doğa tutkunları için de ideal bir rota. Etrafı dağlar ve ormanlarla kaplı olan bu sakin kasaba, adeta bir tablo güzelliğini yansıtmakta.

15Bemkastel-Kues, Almanya

Bemkastel-Kues, Almanya

Almanya'daki Mosel nehri üzerinde yer alan bu tarihi kasaba turistik açıdan da çok büyük bir potansiyele sahip. Bölge romantik çiftlerin tercihi arasında bulunuyor.

16Quedlinburg, Almanya

Quedlinburg, Almanya

Almanya'daki bir diğer rotamız Quedlinburg. 2. Dünya Savaşı'nda hiç zarar görmeyen bu kasabanın geçmişi 9. yüzyıla kadar uzanıyor.

17Marianske-Lazne, Çekya

Marianske-Lazne, Çekya

Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın ünlü tatil rotası Karlovy Vary yakınlarındaki bu tarihi kasaba geniş ormanlık alan içinde yer alıyor.

18Vlkolinec, Slovakya

Vlkolinec, Slovakya

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Vlkolinec, Orta Avrupa ülkesi Slovakya'nın termal kaplıcalarıyla ünlü bir bölgesi olma özelliği de taşıyor.

19Piran, Slovenya

Piran, Slovenya

Eski Yugoslavya ülkesi Slovenya'nın Adriyatik kıyısında, denize açılan tek kapısı olan Piran, Orta Çağ'a kadar uzanan mimari yapılarıyla dikkat çeken bir kasaba.

20Setenil de las Bodegas, İspanya

Setenil de las Bodegas, İspanya

İspanya'daki ünlü Setenil de las Bodegas dünyanın en ilginç kasabalarından biri. Bu tarihi bölge, devasa bir kayanın altına inşa edilmiş durumda.

21Visby, İsveç

Visby, İsveç

İsveç'in turistik rotası Visby, İsveç'in en tarihi kasabalarından biri olma özelliği taşıyor. Bu tarihi yer UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.

22Soglio, İsviçre

Soglio, İsviçre

İsviçre denince akla gelen ilk şeylerden biri kuşkusuz dağları. Alplerin eteklerinde yer alan bu masalsı kasaba doğa tutkunlarının ilgi odağı.

23Rovinj, Hırvatistan

Rovinj, Hırvatistan

Dalmaçya kıyısında yer alan Rovinj, Hırvatistan'ın Dubrovnik'ten sonra en çok turist çeken rotalarından biri olma özelliği taşıyor.

24Lefkara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Lefkara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

İnanışa göre Leonardo da Vinci'nin ziyaret edip alışveriş yaptığı bu kasaba turistlerin ilgi odağı konumunda.

25Hindeloopen, Hollanda

Hindeloopen, Hollanda

Hollanda, Belçika ile birlikte deniz seviyesinin altındaki Avrupa ülkelerinden biri. Hollanda'daki bu kasaba deniz seviyesinin altında yer alıyor.

26Lech, Avusturya

Lech, Avusturya

Alp dağlarıyla ünlü bir diğer ülke olan Avusturya'nın bu küçük kasabası aynı zamanda Avrupa'nın en şık yerlerinden biri olarak da kabul ediliyor.

27Conwy, Galler

Conwy, Galler

Britanya adasındaki ülkelerden biri olan Galler'in en ünlü turistik rotalarından biri olan Conwy, Orta Çağ'dan kalma tarihi kalesiyle ünlü.

28Procida, İtalya

Procida, İtalya

Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya'nın bu masalsı kasabasının en güzel yönü tüm evlerin farklı renklere boyanmış olması.

29Civita di Bagnoregio, İtalya

Civita di Bagnoregio, İtalya

Listede İtalya'dan bir başka yer de Civita di Bagnoregio. Azalan nüfus nedeniyle bölgede 1 euroya ev bulmak mümkün.

30Berat, Arnavutluk

Berat, Arnavutluk

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Berat, Avrupa'da Osmanlı izlerinin en iyi korunduğu yerlerden biri olma özelliği de taşıyor. Berat'ta çok sayıda Osmanlı sivil mimari örneğinin yanı sıra camiler de bulunmakta.

31Kilkenny, İrlanda

Kilkenny, İrlanda

Avrupa'nın en batısındaki yerlerden biri olan İrlanda'nın bu şirin kasabası, JATA'nın listesindeki son Avrupa kasabası.

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