• 15 Şubat 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:
Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? e - devlet bekçilik sınavı sonuç sorgulama ekranı 2021
Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı hakkında Eylül ayında duyuru yayımlamıştı. Paylaşılan duyuruda sadece İstanbul iline (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımının yapılacağı belirtilmişti. Adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamladı 20 Ocak'ta ise yazılı sınava katıldı. Sınav gününden sonra merakla beklenen gün ise bugün geldi. Bekçilik sonuçları bugün açıklanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurular arasında bekçilik sonuçlarının 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanacağı paylaşıldı. Peki bekçilik sonuçları açıklandı mı? Son dakika e - Devlet girişi sorgulama ekranı...
• 15 Şubat 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:
1
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılım sağlayan adaylar, sınavdan alacakları başarı puanı için heyecanlanıyor. 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında alınan başvurular sonrasında bekçi sınavı 20 Ocak'ta tamamlandı. Polis Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım süreci yürütülen bekçi alımının sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sonuçları ekranına erişim linki haberimizde...
3
4
BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bekçilik sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Bekçilik sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz..
BEKÇİLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1.
5