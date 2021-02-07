Durdurmak imkansız! Çin ordusu tüm dünyayı dehşete düşürdü

Pekin hükümeti, bu tür silahları test etmek için üç yıl önce, ses hızının 25 katına kadar koşulları simüle eden bir rüzgar tüneli inşa ettiğini söyledi. Bir askeri müteahhit de hipersonik füze için 6 dakikalık bir test uçuşu gerçekleştirdiğini belirtti.