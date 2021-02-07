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milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 18:55 • Son Güncelleme:

Durdurmak imkansız! Çin ordusu tüm dünyayı dehşete düşürdü

Özellikle Joe Biden ABD başkanı seçildikten sonra tansiyonun iyice artması, Çin ordusunun teknolojik olarak hangi seviyede olduğu sorusunu gündeme getirdi. Sesten 20 kat hızlı füzelerin ve akıl almaz teknolojilerin kullanıldığı Çin ordusunun gerçek gücü yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Nükleer kapasiteli füzelerden 1.5 milyara yakın nüfusunu takip edebilecek ajanlık faaliyetleri ve yapay zeka kullanımı kapasitesine kadar Çin, sadece ABD'nin değil dünyanın gözünü korkutmaya başladı.

milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 18:55 • Son Güncelleme:
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Dünyanın kapalı kutu ülkelerinden birisi, belki de en güçlüsü olan Çin'in askeri yetenekleri kaygıyla takip ediliyor. Bilinmezliğin de getirdiği bir endişeyle tüm dünya Çin ordusunun sınırlarını merak ediyor.

2HİPERSONİK FÜZELER

HİPERSONİK FÜZELER

Çin, askeri yetkililerin durdurulması imkansız dediği sesten 20 kat hızlı hipersonik füzeler üretmek için devasa harcamalar yapıyor.

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Nitekim bazı analistler, insanlığın bu tür ölümcül silahlara tepki verme kabiliyetinin yetersiz olacağından ve bunlara karşı korunmanın tek yolunun yapay zeka ve bilgisayar sistemlerine güvenmek olacak olmasından korkuyor.

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Fırlatıldıktan sonra dakikalar içinde sürpriz saldırılar düzenlemenin yanı sıra saniyede 5 kilometre hızla gidebilen bu silahlar, savaş için bir 'oyun değiştirici' olarak tanımlanıyor.

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Nükleer başlık taşıyabilen bu tür füzeler insanlara, araçlara ve binalara saldırı gerçekleştirebilir.

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Pekin hükümeti, bu tür silahları test etmek için üç yıl önce, ses hızının 25 katına kadar koşulları simüle eden bir rüzgar tüneli inşa ettiğini söyledi. Bir askeri müteahhit de hipersonik füze için 6 dakikalık bir test uçuşu gerçekleştirdiğini belirtti.

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Hipersonik silah geliştirmenin karmaşıklığı - gelişmiş sensörler, yönlendirme sistemleri ve yenilikçi itme yöntemleri kullanarak - atom bombasını yapmakla karşılaştırılıyor.

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Amerika da 'Star Wars' tarzı silahlara sahip olmasına rağmen, ABD Stratejik Komutanlığı komutanı General John E. Hyten, 3 yıl önce bir Senato komitesine şunları söyledi: 'Böyle bir şeyin kullanılmasını engelleyebilecek herhangi bir savunmamız yok."

9İLERİ TEKNOLOJİ ZIRH

İLERİ TEKNOLOJİ ZIRH

Bu, muazzam savunma ve üretim potansiyeline sahip devrim niteliğinde bir malzeme. Atom kalınlığında olan ve insanın bildiği en ince ve hafif malzeme olan grafen, ısıyı iletir, ışığı emer, esner ve çelikten 200 kat daha güçlüdür.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in laboratuvarlarına resmi bir ziyarette bulunmasıyla, 2004 yılında İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından icat edildi.

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Askeri uygulamaları arasında balistik füzeler üzerindeki kaplamalar, yüksek sıcaklıklara maruz kalan hipersonik araçlarda kablolama, araçların kamuflajı ve askerler için vücut zırhı bulunuyor.

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Çin raporları, Boeing'in Apache'nin rakibi olan Z-10 saldırı helikopterinin Pekin Havacılık Malzemeleri Enstitüsü'nde geliştirilen grafen zırhla donatıldığını gösteriyor.

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Enstitünün, havacılık endüstrisinde grafen kullanımıyla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış iki merkezde işbirliği yaptığı İngiltere'deki üç üniversiteyle bağlantısı var.

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Çin medyası, Pekin'in tartışmalı bir şekilde nükleer füzelerle donanmış Jin sınıfı balistik füze denizaltılarını konuşlandırdığı Güney Çin Denizi'nde inşa edilen yapay adalardaki askeri tesislerde grafen kaplama kullanma planlarına ilişkin haberler yaptı.

15AJAN TEKNOLOJİSİ

AJAN TEKNOLOJİSİ

Çin'in son dönemdeki en 'sinsi' eğilimlerinden birisi, 1.4 milyar vatandaşı hareketlerini, düşüncelerini ve sözlerini sürekli olarak izleyerek kontrol etmeye çalışan bir gözetim devletinin oluşturulması.

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İnsanlar, büyük sokak kameraları, yüz tanıma teknolojileri, biyometrik veriler, resmi kayıtlar, yapay zeka ve alışveriş ve paket yemek siparişi alışkanlıkları gibi sıradan şeyler kadar, çevrimiçi etkinliklerin de izlenmesi yoluyla takip ediliyor.

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En uç örnek, Uygurların ve diğer Müslüman azınlıkların 7 gün 24 saat gözetim altında tutulduğu Batı'daki Sincan eyaletinde.

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Ağın çoğu, 7 İngiliz üniversitesiyle bağlantılı 4 Çin üniversitesindeki çalışmaları destekleyen devlete ait China Electronics Technology Group Corporation tarafından geliştirildi.

19ÇİN ÜNİVERSİTELERİ

ÇİN ÜNİVERSİTELERİ

Başkan Xi'nin Çin'in küresel üstünlük hedefinin bir parçası olarak, ülkenin askeri gücünü maksimize etmede merkezi bir rol oynayan üniversiteler içeren sözde bir 'asker-sivil birleşim' stratejisi uyguladı.Çin anayasası, özel sektör tarafından geliştirilse bile tüm yeni teknolojilerin yasa gereği Halk Kurtuluş Ordusu ile paylaşılmasını şart koşuyor.

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Ordu tarafından kontrol edilen ve hipersonik silahlar, dronlar, süper bilgisayarlar, radar ve navigasyon sistemlerinde uzmanlaşmış, Hunan'daki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi önemli bir araştırma kurumu.

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Dünyaca ünlü bir eğitim merkezi ile resmi bir işbirliği de dahil olmak üzere 8 İngiliz üniversitesiyle bağlantıları bulunuyor.

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Bir başka 8 İngiliz üniversitesi de, araştırma bütçesinin yüzde 60'ını savunma faaliyetlerine harcayan Beijing University of Aeronautics and Astronautics ile bağlantılı.

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Bir diğer önemli merkez ise Harbin Teknoloji Enstitüsü. Ülkenin önde gelen balistik füze üreticisiyle ortak bir araştırma laboratuvarı bulunuyor, bunun dışında 3 İngiliz üniversitesiyle bağlantıları var.

24DRONE ORDUSU

DRONE ORDUSU

Pekin hükümeti, hedeflerini ararken gökyüzünde gezinmeleri için 'intihar' dronları geliştiriyor. Bu dronelar birbirleriyle iletişim kuruyor ve hareketlerini hiçbir insan müdahalesi olmadan koordine ediyor.

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Bu, önceden programlanması veya uzaktan kumanda edilmesi gereken mevcut insansız hava araçlarının yerini alan otonom silahlarla robotik savaşın bir sonraki dönemini işaret ediyor.

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İngiltere ve İsrail de bu tür bir teknoloji üzerinde çalışırken, İngiltere geçen ay Cumbria'daki RAF Spadeadam'dan gelen sortilerle 20 insansız hava aracını test etti.

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İleri teknoloji, kendi kendine gezinen drone filoları oluşturmak için genellikle böcek ve balıkların biyolojik çalışmalarına göre modellenen bilgisayar algoritmaları kullanılıyor.

28NÜKLEER SİLAHLAR

NÜKLEER SİLAHLAR

Toplamda, Çin'in 204'ü kara tabanlı fırlatıcılardan ateşlenen uzun menzilli füzeler, 48'i denizaltılara ve uçaklardan atılacak 20 'yerçekimi bombası' olmak üzere 350 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

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Yakın tarihli bir Pentagon raporu, Pekin'in Rusya ve ABD'yi yakalama hedefinde, Başkan Xi'nin küresel hakimiyet hedefinin bir parçası olarak önümüzdeki 10 yıl içinde nükleer cephaneliğini ikiye katlamayı planladığı konusunda uyardı

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Bu silahların çoğu, en az 5 İngiltere üniversitesiyle bağlantısı olan devasa bir devlete ait holding olan China Aerospace Science and Technology Corporation tarafından geliştiriliyor.

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