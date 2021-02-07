milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 18:55 • Son Güncelleme:
Durdurmak imkansız! Çin ordusu tüm dünyayı dehşete düşürdü
Özellikle Joe Biden ABD başkanı seçildikten sonra tansiyonun iyice artması, Çin ordusunun teknolojik olarak hangi seviyede olduğu sorusunu gündeme getirdi. Sesten 20 kat hızlı füzelerin ve akıl almaz teknolojilerin kullanıldığı Çin ordusunun gerçek gücü yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Nükleer kapasiteli füzelerden 1.5 milyara yakın nüfusunu takip edebilecek ajanlık faaliyetleri ve yapay zeka kullanımı kapasitesine kadar Çin, sadece ABD'nin değil dünyanın gözünü korkutmaya başladı.
milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 18:55 • Son Güncelleme:
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Dünyanın kapalı kutu ülkelerinden birisi, belki de en güçlüsü olan Çin'in askeri yetenekleri kaygıyla takip ediliyor. Bilinmezliğin de getirdiği bir endişeyle tüm dünya Çin ordusunun sınırlarını merak ediyor.
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ÇİN ÜNİVERSİTELERİ
Başkan Xi'nin Çin'in küresel üstünlük hedefinin bir parçası olarak, ülkenin askeri gücünü maksimize etmede merkezi bir rol oynayan üniversiteler içeren sözde bir 'asker-sivil birleşim' stratejisi uyguladı.Çin anayasası, özel sektör tarafından geliştirilse bile tüm yeni teknolojilerin yasa gereği Halk Kurtuluş Ordusu ile paylaşılmasını şart koşuyor.
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