DHA
• 07 Şubat 2021 - 11:09 • Son Güncelleme:
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de, Yamula Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Taşhan Mahallesi'ndeki mezarlık ve evler ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir (66) "Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor" dedi.
DHA
• 07 Şubat 2021 - 11:09 • Son Güncelleme:
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Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı. Evleri yüksek kesimde olan bazı vatandaşlar ise mahallede yaşamlarını sürdürmeye devam etti.
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Mahallede yaşayan Abdullah Özdemir, "Eski Taşhan Mahallesi 2003 yılında Yamula Barajı nedeniyle su altında kaldı. Sonrasında köyümüz istimlak edildi. Mahallemiz yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki başka bir bölgeye taşındı. Burada yaşayan vatandaşların çoğu oraya taşındı. Yeri olmayanlar ise, yaklaşık 15 kişi burada ikamet ediyor. Buradaki evlerin çoğu sular altında kaldı” diye konuştu.
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