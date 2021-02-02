• 02 Şubat 2021 - 02:50 • Son Güncelleme:
Kuzeyin ışıltılı kenti St. Petersburg
St. Petersburg, kanalları, beyaz geceleri ve mimarisiyle insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip. Kışın günlerce havanın aydınlanmadığı, yazın ise güneşin batmadığı St. Petersburg sanat açısından da önemli bir kent. Avrupa'nın en büyük kentlerinden biri olan St. Petersburg, Rusya'nın en turistik bölgelerinden biri.
• 02 Şubat 2021 - 02:50 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
St. Petersburg, mimarisi ve doğasıyla insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip. Yaz aylarında havanın neredeyse hiç kararmadığı ve beyaz gecelerin yaşandığı St. Petersburg, Rusya tarihinde çok özel bir yere sahip.
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St. Petersburg'ta görülmesi gereken yerler...
Rusya'nın en güzel kentlerinden biri olan St. Petersburg, görülmeye değer çok sayıda yapıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın turistler açısından en popüler 20. kenti seçilen St. Petersburg'da, başta Ermitaj Müzesi olmak üzere çok sayıda önemli yapı bulunuyor.
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