Kuzeyin ışıltılı kenti St. Petersburg

St. Petersburg'ta görülmesi gereken yerler... Rusya'nın en güzel kentlerinden biri olan St. Petersburg, görülmeye değer çok sayıda yapıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın turistler açısından en popüler 20. kenti seçilen St. Petersburg'da, başta Ermitaj Müzesi olmak üzere çok sayıda önemli yapı bulunuyor.