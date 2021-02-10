Şans eseri gördü! 'Hazine bulduğumu söylediler'

İMPARATORLAR KULLANIYORDU Reishi mantarı, Latince adı 'Ganoderma Lucidum' ve uzak doğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' olarak biliniyor. 2-3 bin yıldır Çin İmparatorları tarafından tüketilerek birçok hastalığa iyi gelmesi sonucu ölümsüzlük mantarı olarak anılan bu mantar türü, Çin başta olmak üzere Japonya, Kore, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde çay olarak tüketiliyor. Yenen bir mantar türü olmayan ve tadı acı olan ölümsüzlük mantarı, havanda ya da mikserde öğütülerek toz haline getiriliyor. Toz halindeki mantar, kurutulduktan sonra demleme usulü ile kullanılıyor. Seralarda üretilen ölümsüzlük mantarının kilosu, piyasada bin 500 ile 2 bin lira arasında satılırken, doğada bulunması zor olduğu için zaman zaman 2 bin 500-4 bin lira arasında da alıcı bulabiliyor.