DHA
• 10 Şubat 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:
Şans eseri gördü! 'Hazine bulduğumu söylediler'
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur operatörü turizmci Mustafa Demir (35), doğada gezerken bir dönem imparatorların sık kullandığı Uzakdoğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen nadir görünen 'Reishi mantarı' buldu.
DHA
• 10 Şubat 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:
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Marmaris'te bir turizm acentesinde tur operatörü olarak çalışan Mustafa Demir, tarlasında kurduğu serada topladığı çeşitli bitkileri hobi amaçlı olarak yetiştirmeye başladı.
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MUĞLA'DA İLK DEFA ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI BULUNDU
Bulduğu mantarın çok değerli olduğunu öğrenen Mustafa Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Doğayı çok sevdiğini ve hobi amaçlı olarak bitki yetiştirdiğini söyleyen Demir, "Koronavirüs salgını döneminde işlerimiz durunca bende kendimi çok sevdiğim doğaya vererek tarlamda kurduğum seramda bitki yetiştirmeye başladım.
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Yaklaşık 10 kilogram kadar topladım. Topladığım mantarların hepsinin tek tek fotoğraflarını çekerek mantar türleri yayınlandığı bilimsel sitelere ve üniversitelere gönderdim. Geri dönüş yapanlar halk arasında ölümsüzlük yanı Reish mantarı olduğunu, kanser ve ilaç sanayinde kullanıldığını söylediler.
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Bu türün yenilmediğini kurutulduktan sonra öğütülerek çay olarak tüketildiği aktarıldı. Şu anda yaş olarak yaklaşık 10 kilogram kadar var. Günnük (Sığla) Ağacı'nın kopmuş kabuklarının çürümüş topraklarda yetişmekte. Muğla'da bu mantarın meraklısı ve bulmak için araştırma yapan kişiler bana ulaştılar ve hazine bulduğumu söylediler.
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Ben hususi olarak aramadığım için şans eseri buldum. Gördüğüm yerde bu mantarlardan var ama toplama taraftarı değilim doğada kalmalılar. Bu mantarın kullanım yöntemleri ile ilgili uzmanlarından ayrıntılı bilgi aldıktan sonra gerekeni yapacağım. Kesinlikle ticari amaçlı düşünmüyorum. Satın almak isteyenlere satmayacağımı söyledim" dedi.
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