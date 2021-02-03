milliyet.com.tr
• 03 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
Son dakika: 60 saat sürecek! Büyük kaos, alarm verildi...
Yetkililer uyaru üstüne uyarı yaptı, defalarca acil durum ilan edildi. Hayat tam anlamıyla durma noktasına gelirken, belki de en net uyarıyı "Bu tehlikeli ve hayatı tehdit eden bir durum" diyen Vali yaptı. Son dakika haberine göre, 60 saatlik bir uyarı ile tehlike doruğa çıktı.
milliyet.com.tr
• 03 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
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Kar fırtınaları Kuzey Yarımküre'yi esir almış durumda. ABD'nin orta batısında başlayan ve ülkenin doğu yakasını da etkisi altına alan tipi sonrasında Washington'da acil durum ilan ilan edildi.
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