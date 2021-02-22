• 22 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
Son dakika: Boeing 777'lerin kullanımı geçici olarak durduruldu
Son dakika haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.
• 22 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
1
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.
3
4
GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI
Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Havayolları da Boeing 777'lerin kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Şirket açıklamasında, bu uçakların güvenlik standartlarına uygunluğundan emin olmak için atılacak adımlara dair, FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile yakından çalışıldığı ifade edildi.
5
KARA KUTU LABORATUVARA GÖNDERİLDİ
Bu arada, NTSB acil iniş yapan uçağın kokpit ses kayıt cihazı ile kara kutusunun incelenmek üzere Washington'daki laboratuvarlarına gönderildiğini duyurdu. FAA'dan yapılan açıklamada, ABD'de yalnızca United Havayollarının filosunda, Pratt&Whitney PW4000 motorları olduğu kaydedildi.
7
9
11