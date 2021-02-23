milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 18:33 • Son Güncelleme:
Son dakika... Geri sayım başladı! ABD'den yaptırımlar: Batı bloğu Rusya'ya karşı birleşiyor...
Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi üzerine Batı bloğu Rusya'ya karşı duruşunu sertleştirmeye başladı. Politico'nun haberine göre ABD'nin yaptırım uygulamak için harekete geçmesi tansiyonu bir anda artırdı. ABD'nin en önemli dış meselelerinden birisinin Rusya olacağı ve bununla sınırlı kalmayıp, AB ile ortak hareket ederek Rusya'yı köşeye sıkıştırıp "püskürtmek" olduğu belirtilen habere göre, bölgedeki dengeler değişmek üzere...
milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 18:33 • Son Güncelleme:
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Biden yönetimi, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'in hapse atılması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
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Kaynaklar haber kuruluşuna verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Biden yönetiminin ülkeyi insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmada ilk büyük adımı olacağını ve bunun, Başkan Joe Biden'ın dış politika gündeminde öncelikli gündemi olduğunu söyledi.
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Avrupa ve Avrasya İşleri'nden sorumlu Dışişleri Bakan yardımcısı Daniel Fried, Politico'ya şunları söyledi: '[Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin'in Navalnıy'ye ceza verilmesine engel olabileceğimizi sanmıyorum. Ama şimdi hızlı hareket ederek, en azından Putin'in hesaplamalarına ABD'nin harekete geçmeye istekli olduğu gerçeği eklenecek.
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Kaynaklar haber sitesine, paketin üç tür yaptırım önerdiğini söylediler: Magnitsky Yasası, Navalnıy'yi gözaltına alan kişilere yönelik yaptırımlar; 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Savaşları Ortadan Kaldırma Yasası (CBW Yasası) kapsamındaki yaptırımlar; ve 13382 sayılı Yürütme Kararı uyarınca olan yaptırımlar.
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Pek çok uluslararası çatışmanın çözülmesi için Rusya'ya ihtiyacımız var ve bu da ilgilenmemiz gereken bir sorun: AB ile Rusya arasındaki ilişkiler kesinlikle düşük bir noktaya ulaşmış olsa da, Rusya ile yapıcı bir diyalogu sürdürmek nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.
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