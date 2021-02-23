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milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 18:33 • Son Güncelleme:

Son dakika... Geri sayım başladı! ABD'den yaptırımlar: Batı bloğu Rusya'ya karşı birleşiyor...

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi üzerine Batı bloğu Rusya'ya karşı duruşunu sertleştirmeye başladı. Politico'nun haberine göre ABD'nin yaptırım uygulamak için harekete geçmesi tansiyonu bir anda artırdı. ABD'nin en önemli dış meselelerinden birisinin Rusya olacağı ve bununla sınırlı kalmayıp, AB ile ortak hareket ederek Rusya'yı köşeye sıkıştırıp "püskürtmek" olduğu belirtilen habere göre, bölgedeki dengeler değişmek üzere...

milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 18:33 • Son Güncelleme:
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Biden yönetimi, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'in hapse atılması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

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Politico'ya göre, ABD'nin önümüzdeki haftalarda Avrupalı ​​müttefikleriyle Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımları koordine etmesi bekleniyor.

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Kaynaklar haber kuruluşuna verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Biden yönetiminin ülkeyi insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmada ilk büyük adımı olacağını ve bunun, Başkan Joe Biden'ın dış politika gündeminde öncelikli gündemi olduğunu söyledi.

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Rusya'ya verilecek yanıtın ayrıntıları açıklanmadı ancak bir kaynak, ABD'nin "mevcut seçeneklerini değerlendirdiğini" iddia etti ve "Bu insan hakları ihlalleri karşısında boş durmayacağız" dedi.

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Avrupa ve Avrasya İşleri'nden sorumlu Dışişleri Bakan yardımcısı Daniel Fried, Politico'ya şunları söyledi: '[Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin'in Navalnıy'ye ceza verilmesine engel olabileceğimizi sanmıyorum. Ama şimdi hızlı hareket ederek, en azından Putin'in hesaplamalarına ABD'nin harekete geçmeye istekli olduğu gerçeği eklenecek.

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Biden yönetimi de, iş Rusya'ya yaptırım uygulamaya gelince duruma sıfırdan başlamıyor. İdare, önceki yönetimden kapsamlı bir yaptırım paketi devraldı.

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Kaynaklar haber sitesine, paketin üç tür yaptırım önerdiğini söylediler: Magnitsky Yasası, Navalnıy'yi gözaltına alan kişilere yönelik yaptırımlar; 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Savaşları Ortadan Kaldırma Yasası (CBW Yasası) kapsamındaki yaptırımlar; ve 13382 sayılı Yürütme Kararı uyarınca olan yaptırımlar.

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Bu arada Avrupa Birliği dışişleri bakanları Pazartesi günü, Navalnıy'nin hapse atılmasıyla bağlantılı olan Rus yetkililere karşı yeni yaptırımlar uygulamaya karar verdiler ve Moskova yönetiminin, 27 ulustan oluşan bloğu bir düşman olarak gördüğü yönündeki endişelerini dile getirdiler.

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AB Dış Politika sorumlusu Josep Borrell, başkanlık ettiği Brüksel'deki toplantıdan sonra, "(Navalnıy'nin) tutuklanmasından, cezalandırılmasından ve zulümden sorumlu olanlara karşı kısıtlayıcı tedbirler getirmek için siyasi bir anlaşmaya vardık," dedi.

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Yaptırımlar hakkında bilgi vermedi, ancak yaklaşık bir hafta içinde sonuçlandırılmasını umduğunu söyledi

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Borrell, Navalny destekçilerinin talep ettiği gibi, hedeflenenlerin Başkan Vladimir Putin'e yakın oligarkları içermemesini önerdi.

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Yolsuzlukla mücadele araştırmacısı ve Putin'in en önde gelen muhalifi olan 44 yaşındaki Navalnıy, Kremlin'i suçladığı sinir gazı zehirlenmesinden 5 ay sonra Almanya'dan döndüğü an Moskova'da havalimanında tutuklandı. Rus yetkililer zehirleme suçlamasını reddediyor.

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Bu ayın başlarında, Rus mahkemesi Navalnıy'yi Almanya'da iyileşirken gözetim altında kalma şartlarını ihlal ettiği için 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ceza, Navalnıy'in uydurma olduğu gerekçesiyle reddettiği 2014 yılında zimmete para geçirme mahkumiyetinden kaynaklanıyor.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunun hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Navalny'nin tutuklanması ve hapis cezası Rusya'da büyük bir protesto dalgasını körükledi.

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Yetkililer, protestolara kapsamlı bir baskıyla yanıt vererek, çoğu para cezasına veya 7 ila 15 gün hapis cezasına çarptırılan yaklaşık 11 bin kişiyi gözaltına aldı.

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Borrell gazetecilere verdiği demeçte, "Konsey'de Rusya'nın otoriter bir devlete doğru sürüklendiğine ve Avrupa'dan uzaklaştığına dair ortak bir değerlendirme var." dedi.

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Moskova'nın görünürdeki "yüzleşme ve kopma" politikası göz önüne alındığında, Borrell bloğun üç yol üstünde çalışacağını söyledi: Rusya uluslararası hukuku ihlal ettiğinde püskürtmek, AB'ye baskı yaptığında onu kontrol altına almak ve Avrupa'nın çıkarına olan konularla ilgilenmek.

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Şimdiye kadar, AB ülkeleri Moskova'ya yaklaşımları konusunda derinden bölünmüş durumdalar.

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Rusya, AB'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi ve İran nükleer anlaşması ve Suriye ve Libya'daki çatışmalar da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası çatışmada ve öenmli meselelerde kilit rol sahibi.

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Avrupa'nın ​​ağır siklet ülkesi Almanya'nın güçlü ekonomik çıkarları var, özellikle NordStream 2 denizaltı boru hattı projesi.

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Ayrıca, Fransa da dahil olmak üzere bazı ülkeler de Navalnıy üzerinden herhangi bir yaptırım savaşına girme konusunda isteksiz.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Pek çok uluslararası çatışmanın çözülmesi için Rusya'ya ihtiyacımız var ve bu da ilgilenmemiz gereken bir sorun: AB ile Rusya arasındaki ilişkiler kesinlikle düşük bir noktaya ulaşmış olsa da, Rusya ile yapıcı bir diyalogu sürdürmek nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.

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Toplantı, Borrell'in ülkeye yaptığı bir gezi sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından alenen aşağılanmasından iki hafta sonra geldi. Rusya, Navalnıy'yi desteklemek için bir protestoya katılmakla suçladığı Almanya, Polonya ve İsveç'teki diplomatları sınır dışı etti.

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Borrell, bu hamleyi sosyal medyadan öğrendi. Bu üç ülke, her biri bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek misilleme yaptı.

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Başlangıçta Borrell'in eleştirileri yoğundu ancak Lavrov'un davranışı, Moskova'nın onları daha da bölme girişimlerine karşı, en azından kamuoyunda Avrupalıları birleştirmiş görünüyor.

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