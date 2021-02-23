Son dakika... Geri sayım başladı! ABD'den yaptırımlar: Batı bloğu Rusya'ya karşı birleşiyor...

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Pek çok uluslararası çatışmanın çözülmesi için Rusya'ya ihtiyacımız var ve bu da ilgilenmemiz gereken bir sorun: AB ile Rusya arasındaki ilişkiler kesinlikle düşük bir noktaya ulaşmış olsa da, Rusya ile yapıcı bir diyalogu sürdürmek nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.