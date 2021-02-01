• 01 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Dünya bu olayı konuşuyor! Düğününde eski sevgilisine sarılmak istedi...
Malezya'dan paylaşılan bir TikTok videosu izleyen herkesi şaşkınlığa düşürdü. Son dakika haberine göre, düğününe eski sevgilisini de çağıran bir kadın o anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Kadının müstakbel kocasına sorduğu soru ise videoyu izleyenleri ikiye böldü.
• 01 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
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Malezya'da yapılan bir düğün sosyal medya sayesinde bir anda dünyada gündem oldu. Gelinin TikTok'tan paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken düğünde yaşananlar adeta herkesi şoke etti.
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