DHA - İHA
• 31 Ocak 2021 - 09:19 • Son Güncelleme:
Son dakika haberler | Mersin'de trafikte 3 kadını sopayla döven sanığa 1 yıl 3 ay hapis
Gelen bir son dakika haberine göre, Mersin’de, geçen yıl trafikte 3 kadına şiddet uygulayan Ali G.'ye (57) toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza, para cezasına çevrilerek ertelendi. Karara tepki gösteren avukat Hibe Gökalp, üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi.
DHA - İHA
• 31 Ocak 2021 - 09:19 • Son Güncelleme:
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Olay, geçen yıl 28 Nisan Salı günü merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2'nci Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi.
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OLAYIN GEÇMİŞİ
2’nci Çevre Yolu üzerinde, 3 gün önce yaşanan olayda, 2 otomobilde bulunan taraflar bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı. Ardından 2 otomobil sürücü araçlarını yol ortasında durdurdu. Otomobillerden birinden inen 3 kadın ile diğer otomobilden inen kadın tartışmaya devam etti.
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