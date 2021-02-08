Son dakika... Kiralık katil tuttu! Tüm dünya yasak aşkı konuşuyor...

Natalia'nın arkadaşı Anzhelika, "Ciddi bir ilişkisi yoktu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Natalia beyaz gelinlik giyip bir sürü çocuk sahibi olma hayalleri kuran biri değildi. Onun en büyük aşkı dansı ve sanatıydı."