milliyet.com.tr
• 08 Şubat 2021 - 19:53 • Son Güncelleme:
Son dakika... Kiralık katil tuttu! Tüm dünya yasak aşkı konuşuyor...
30 yaşındaki Rus dansçı, yaşadığı apartmandan çıkarken maskeli bir tetikçi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin gizemi araştırılırken, başarılı dansçının işadamı olan bir milletvekiliyle yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Bugün yaşanan gelişmelerle çözülmeye başlanan gizem ise ağızları açık bıraktı... İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 08 Şubat 2021 - 19:53 • Son Güncelleme:
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25