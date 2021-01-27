Son dakika: Korkutan mutasyon açıklaması: 101 ülkede tespit edildi

Mutasyonların aşılar üzerindeki etkisine yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Kayıpmaz, "Şu ana kadar söz konusu aşıların etkinliğini ciddi anlamda azaltan bir mutasyon ortaya konulmadı ama biz biliyoruz ki bu mutasyonlar kişiler arasında virüsün daha kolay bulaşmasına yol açıyor. Bu ne demek? Kronik hastalığı olan kişilere ve hassas gruplara daha kolay bulaşabilen bir virüs ve daha fazla hastalık yapıcı bir etkiyle karşımıza çıkabilir, bu tehlike var." diye konuştu. Doç. Dr. Kayıpmaz, mutasyonun şu an için çok ciddi bir endişe kaynağı olmadığını ancak tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı.