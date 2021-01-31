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• 31 Ocak 2021 - 14:57 • Son Güncelleme:

Son dakika... Milyonlar nefesini tuttu kabine toplantısını bekliyor! Restoran, kafe ve yüz yüze eğitim...

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de koronavirüs gündemiyle toplanacak. Tedbirlerin verilere yansımasının da değerlendirileceği toplantıda, önlemlerin esnetilmesine ya da devam ettirilmesine karar verilecek.

• 31 Ocak 2021 - 14:57 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

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Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.

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Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.

4TALEPLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

TALEPLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

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Koronavirüs salgınının kontrol alınması için hayata geçirilen sıkı tedbirler ile birlikte müşteri alımına kapatılan, yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veren restoran, kafe ve lokantaların durumu Kabine'nin sıcak başlıklarından olacak.

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Esnaf gibi, milyonlarca vatandaş da kafelerin tedbirlere riayet açılması konusunda beklenti içinde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili açıklamada bulunmuş, "Okullarla ilgili, son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Son açıklamalarında mali destekler noktasında 1000 bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız." demişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ve Bilim Kurulu'nun mesajları doğrultusunda, 'Lokantalar, kafeler, restoranlar ne zaman açılacak?' sorularının yanıtını ulusa sesleniş konuşmasında verecek.

9SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor. Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti. Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor. Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti.

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Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.

12AŞILAMADA SON DURUM

AŞILAMADA SON DURUM

Aşı takvimi de masada olacak konulardan biri. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

13YÜZ YÜZE EĞİTİM

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak.

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Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

15REFORM SÜRECİ

REFORM SÜRECİ

Hükümetin öncelikleri arasında yer alan reform süreci de toplantının gündeminde. İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak.

16AB VE ABD

AB VE ABD

Dış politika başlığında ise Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile başlatılan yeni süreç değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi ve Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları ele alınacak.

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