Son dakika... Milyonlar nefesini tuttu kabine toplantısını bekliyor! Restoran, kafe ve yüz yüze eğitim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili açıklamada bulunmuş, "Okullarla ilgili, son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Son açıklamalarında mali destekler noktasında 1000 bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız." demişti.