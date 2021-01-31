• 31 Ocak 2021 - 14:57 • Son Güncelleme:
Son dakika... Milyonlar nefesini tuttu kabine toplantısını bekliyor! Restoran, kafe ve yüz yüze eğitim...
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de koronavirüs gündemiyle toplanacak. Tedbirlerin verilere yansımasının da değerlendirileceği toplantıda, önlemlerin esnetilmesine ya da devam ettirilmesine karar verilecek.
• 31 Ocak 2021 - 14:57 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili açıklamada bulunmuş, "Okullarla ilgili, son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Son açıklamalarında mali destekler noktasında 1000 bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız." demişti.
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor. Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti. Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.
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