• 11 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
Son dakika: Normalleşmede 5 maddelik yol haritası! Kafe, restoran ve lokanta...
Son dakika haberine göre; herkesin gözü Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bakan Koca'nın yapacağı açıklamadaydı. Aşı takviminden yüz yüze eğitime varana kadar birçok konuya değinen Koca, restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağını sorusuna da açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaka sayısının durumuna göre kısıtlamaların kademeli olarak kalkabileceğini söylemesi ise heyecan yarattı.Kafe, restoran ve lokanta sahiplerinin de gözü kulağı gelecek iyi habere çevrildi. İşte detaylar...
• 11 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı. Herkesin merak ettiği konu ise kafe, restoran ve lokantaların açılıp açılmayacağı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısının durumuna göre kısıtlamaların kademeli olarak kalkabileceğini söyledi; kafe, restoran ve lokanta sahiplerinin de gözü kulağı gelecek iyi habere çevrildi. Öyle ki bir kısım esnaf sosyal medyada #1MarttaAcıyoruz hashtag’i ile hem tarih veriyor, hem de yaşadıkları zorluklara dikkat çekmeye çalışıyorlar. Neredeyse 1 yıldır kapalı olan işletme sahipleri gösterilecek yol haritasına harfiyen uyacaklarını belirterek “En kısa zamanda, en sert tedbirlerle açılsın” çağrısı yapıyor.
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HES KODU İLE AÇALIM
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, konu toplum sağlığı olduğu için hassas davrandıklarını, Bilim Kurulu tavsiyeleri ile hükümetin atacağı adımları beklediklerini, o nedenle de sosyal medya üzerinden de olsa yürütülen kampanyalara şimdilik destek vermediklerini belirtiyor ve “Ama bu demek değildir ki esnafımız zorda değil” diyor.
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Peki beklenti ne? Şöyle anlatıyor: “TSE ile bir protokol imzaladık. Temizlik, hijyen, gıda güvenliği gibi konularda şartları harfiyen yerine getiren işletmelere COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip olan ve iyi niyeti suiistimal etmeyecek binlerce işletme var. Gelin, HES kodu ile bu işletmeleri açalım. 5 önerimiz var.”
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Peki Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu kafe, restoran ve lokantaların açılmasıyla ilgili nasıl bir tavsiye kararı alacak? Dün akşam yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm merak edilen sorulara cevap verdi. İşte yüz yüze eğitimden, dükkanları kapalı olan esnafla ilgili atılacak adımlara kadar tüm detaylar...
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AŞININ 2. DOZU
Bakan Koca açıklamalarına aşı gündemi ile başladı ve "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Yarından itibaren 70 yaş üzeri Cuma gününden itibaren 60 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak üzere sisteme tanımlanacak." ifadelerine yer verdi.
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Vaka sayılarında mutasyonlu virüsün etkisi olup olmadığına açıklık getiren Koca, "Tüm dünyada aşıların devreye girişi Covid -19 mücadelesinde yeni bir umut doğmasına yol açtı. Dünyanın 3 ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir." ifadelerini kullandı.
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Koca, "3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. Bilim kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Tedbirler aynı korunma yolları da aynı." dedi
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RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?
Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.
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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.
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MUTASYONLU VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER
Mutasyon görülen illere değinin Koca'nın açıklamalar şöyle: Mutasyonun tipine bağlı. Mutasyon gerçekten o bölgede sorun haline geldiyse o bölge için mutasyona özel birtakım yaklaşımlar geliştirilebilir mi Bilim Kurulu o dönemde tartışır. Her geçen gün il sayısı ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. Zannediyorum 33 ile kadar çıktı.
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SALGINDA YENİ DÖNEM
Bakan koca 'salgında yeni dönem' diyerek, "Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur." dedi.
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TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU
Öte yandan; Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Vaka sayısı kritik seviyede devam ediyor.
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