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• 11 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:

Son dakika: Normalleşmede 5 maddelik yol haritası! Kafe, restoran ve lokanta...

Son dakika haberine göre; herkesin gözü Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bakan Koca'nın yapacağı açıklamadaydı. Aşı takviminden yüz yüze eğitime varana kadar birçok konuya değinen Koca, restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağını sorusuna da açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaka sayısının durumuna göre kısıtlamaların kademeli olarak kalkabileceğini söylemesi ise heyecan yarattı.Kafe, restoran ve lokanta sahiplerinin de gözü kulağı gelecek iyi habere çevrildi. İşte detaylar...

• 11 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı. Herkesin merak ettiği konu ise kafe, restoran ve lokantaların açılıp açılmayacağı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısının durumuna göre kısıtlamaların kademeli olarak kalkabileceğini söyledi; kafe, restoran ve lokanta sahiplerinin de gözü kulağı gelecek iyi habere çevrildi. Öyle ki bir kısım esnaf sosyal medyada #1MarttaAcıyoruz hashtag’i ile hem tarih veriyor, hem de yaşadıkları zorluklara dikkat çekmeye çalışıyorlar. Neredeyse 1 yıldır kapalı olan işletme sahipleri gösterilecek yol haritasına harfiyen uyacaklarını belirterek “En kısa zamanda, en sert tedbirlerle açılsın” çağrısı yapıyor.

3HES KODU İLE AÇALIM

HES KODU İLE AÇALIM

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, konu toplum sağlığı olduğu için hassas davrandıklarını, Bilim Kurulu tavsiyeleri ile hükümetin atacağı adımları beklediklerini, o nedenle de sosyal medya üzerinden de olsa yürütülen kampanyalara şimdilik destek vermediklerini belirtiyor ve “Ama bu demek değildir ki esnafımız zorda değil” diyor.

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Peki beklenti ne? Şöyle anlatıyor: “TSE ile bir protokol imzaladık. Temizlik, hijyen, gıda güvenliği gibi konularda şartları harfiyen yerine getiren işletmelere COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip olan ve iyi niyeti suiistimal etmeyecek binlerce işletme var. Gelin, HES kodu ile bu işletmeleri açalım. 5 önerimiz var.”

55 MADDEDE YOL HARİTASI

5 MADDEDE YOL HARİTASI

1)Bir an önce ‘en sert tedbirlerle’, gerekirse ilk etapta yüzde 50 kapasite ile açalım.

2)Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın. Tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

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3)Müşteriler HES koduyla restoranlara girsin.

4)Yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

5)Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlara ağır cezalar verilsin.

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Peki Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu kafe, restoran ve lokantaların açılmasıyla ilgili nasıl bir tavsiye kararı alacak? Dün akşam yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm merak edilen sorulara cevap verdi. İşte yüz yüze eğitimden, dükkanları kapalı olan esnafla ilgili atılacak adımlara kadar tüm detaylar...

8AŞININ 2. DOZU

AŞININ 2. DOZU

Bakan Koca açıklamalarına aşı gündemi ile başladı ve "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Yarından itibaren 70 yaş üzeri Cuma gününden itibaren 60 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak üzere sisteme tanımlanacak." ifadelerine yer verdi.

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Vaka sayılarında mutasyonlu virüsün etkisi olup olmadığına açıklık getiren Koca, "Tüm dünyada aşıların devreye girişi Covid -19 mücadelesinde yeni bir umut doğmasına yol açtı. Dünyanın 3 ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir." ifadelerini kullandı.

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Koca, "3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. Bilim kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Tedbirler aynı korunma yolları da aynı." dedi

11RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.

12ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.

13YERLİ AŞI

YERLİ AŞI

Bakan Koca yerli aşı çalışmalarına ilişkin verdiği detaylarda, "Erciyes Üniversitesinde Faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak. Her geçen gün bu sayılar giderek artmış olacak." ifadelerini kullandı.

14MUTASYONLU VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

MUTASYONLU VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Mutasyon görülen illere değinin Koca'nın açıklamalar şöyle: Mutasyonun tipine bağlı. Mutasyon gerçekten o bölgede sorun haline geldiyse o bölge için mutasyona özel birtakım yaklaşımlar geliştirilebilir mi Bilim Kurulu o dönemde tartışır. Her geçen gün il sayısı ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. Zannediyorum 33 ile kadar çıktı.

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Önümüzdeki dönemde vaka artışı seyri bizim için daha anlamlı olacak. Biz haftalık vaka sayısını açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu bazı illerimizde yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Gerektiğinde il ve ilçe bazında birtakım kararları almak mümkün olacak.

1617 AŞI ADAYI

17 AŞI ADAYI

Bakan Koca, "Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün en önde giden yerli aşı adayımız için faz 2 insan deneyi gönüllüleri aşılanmaya başlandı." dedi.

17SALGINDA YENİ DÖNEM

SALGINDA YENİ DÖNEM

Bakan koca 'salgında yeni dönem' diyerek, "Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur." dedi.

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Bakan Koca'nın açıklamalar özetle şöyle: Farklı ülkelerin ürettiği Kovid-19 aşıları arasında biz tercihimizi inaktif aşıdan yana kullandık.

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Bunun düşük riskli ve daha etkili olduğunu açıklamıştım. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiri almıştı ancak süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Şu anda birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Aşı koronavirüs mücadelesinde en etkili çıkış yolu olarak görünüyor.

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Ancak DSÖ Genel Direktörü toplam nüfusu 2.5 milyara ulaşan yaklaşık 130 ülkenin aşıyı temin edemediğini duyurdu. Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.

21TÜRKİYENİN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU

Öte yandan; Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Vaka sayısı kritik seviyede devam ediyor.

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 664 oldu.

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Son 24 saatte 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 1308 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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