Son dakika... Son telefon Ayşe Nazlı'nın katilinin kimliğini ele verdi!

2. GÜN SORGUDA İTİRAF ETTİ Baba Kınacı'nın durumdan şüphelenerek numarayı polise bildirmesiyle yakalanarak Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen İmal, kızın nerede olduğunu bilmediğini söylese de ikinci günkü sorguda cinayeti kabul etti. İmal soğukkanlılıkla anlattığı ifadesinde, Ayşe ile parkta tanıştığını, araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada kendi isteğiyle birlikte olduklarını ancak sonradan aralarında tartışma çıktığını ve kızı araçta elleriyle boğarak öldürdüğünü anlattı. İmal'ın itirafıyla polis Ayşe'nin cesedini bir battaniyeye sarılı olarak Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiindeki ormanlık alanda buldu.