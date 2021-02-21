• 21 Şubat 2021 - 08:36 • Son Güncelleme:
Son dakika... Son telefon Ayşe Nazlı'nın katilinin kimliğini ele verdi!
İzmir Alsancak’taki evinden 14 Şubat’ta ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Nazlı’nın (20) cesedi, Gümüldür’de ormanlık alanda cesedi bulundu. Katil zanlısını öldürmeden önce arkadaşını araması için genç kıza telefonunu vermesi yakalattı.
• 21 Şubat 2021 - 08:36 • Son Güncelleme:
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Katil zanlısı, yeni tanıştığı Ayşe Nazlı'yı öldürmeden saatler önce bir arkadaşını araması için genç kıza cep telefonunu verdi. Ayşe'nin yaptığı bu son arama, polisin zanlı Taylan Özgür İmal'ın kimliğine ulaşmasını sağladı.
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PARKTA GENÇ KIZA YANAŞTI
İzmir'de restoran işletmecisi Altan Kınacı'nın 20 yaşındaki lise mezunu kızı Ayşe Nazlı Kınacı, 14 Şubat'ta arkadaşı Özlem'e gitmek üzere evden çıktı. Seferihisar Ürkmez'de oturan Özlem'in evde sevgilisiyle kendisi yüzünden kavga ettiğine şahit olan genç kız, telefonunu evde bırakarak üzüntüyle evden çıktı ve yakınlardaki bir parka gitti.
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e daha sonra genç kızın kendisini aradığı telefon numarasını baba Kınacı'ya verdi. Altan Kınacı'nın aradığı telefona çıkan Taylan Özgür İmal ise, "Ben sadece ricada bulunduğu için parktan arkadaşını araması için ona telefonumu verdim. Kızınızın nerede olduğunu bilmiyorum" karşılığını verdi. Ancak durumdan şüphelenen baba, İmal'ın telefonunu polise bildirdi.
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2. GÜN SORGUDA İTİRAF ETTİ
Baba Kınacı'nın durumdan şüphelenerek numarayı polise bildirmesiyle yakalanarak Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen İmal, kızın nerede olduğunu bilmediğini söylese de ikinci günkü sorguda cinayeti kabul etti. İmal soğukkanlılıkla anlattığı ifadesinde, Ayşe ile parkta tanıştığını, araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada kendi isteğiyle birlikte olduklarını ancak sonradan aralarında tartışma çıktığını ve kızı araçta elleriyle boğarak öldürdüğünü anlattı. İmal'ın itirafıyla polis Ayşe'nin cesedini bir battaniyeye sarılı olarak Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiindeki ormanlık alanda buldu.
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