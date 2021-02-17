milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 13:10 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberler: Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsir bir kez daha ortaya çıktı!
Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin sahadan sildiği Rus hava savunma sisteminin görüntülerini, resmi televizyon canlı yayın bağlantısıyla ekrana getirdi.
milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 13:10 • Son Güncelleme:
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2021'e girilmesiyle Karadeniz'de savaş gemisinin üzerinden alçak uçuş yapıldı, dört B-1 bombardıman uçağı havalandı ve Rus ordusu son olarak Türk SİHA'ları karşısında hezimete uğrayan Pantsir'leri Sibirya'da ortaya çıkardı.
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Yıllar sonra ilk kez NATO ülkeleriyle birlikte Umman Denizi'nde tatbikat yapan ve bölgeye savaş gemileri gönderen Rusya, bir yandan da kendi topraklarında peş peşe testler gerçekleştiriyor.
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Rusya Suriye ve Libya'da Türkiye karşıtlarını desteklerken, Şam rejimi ve savaş ağası Halife Hafter'in elindeki Pantsir'ler Bayraktar TB2'ler tarafından imha edildi.
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ABD VE RUSYA KAPIŞMASI ZİRVEDE
Pasifik Okyanusu, Karadeniz, Akdeniz, Baltık Denizi'ndeki kapışmaların ardından yeni adresi CNN International özel haberiyle duyurdu, bütün dünya bir anda kutuplara kilitlendi. ABD, ilk kez Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'e B-1 bombardıman uçaklarını gönderiyor. CNN, yaklaşık 20 gün önce başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın Rusya'ya açık bir şekilde mesaj verdiğini aktardı.
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KARADENİZ'DE ALÇAK UÇUŞ
Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook, son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti. Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu, görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı.
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JAPON DENİZİ'NDE DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Yeryüzünün en büyük iki askeri gücü ABD ve Rusya, 2020'nin son günlerinde ise Japon Denizi'nde karşı karşıya gelmişti. Rusya, ABD savaş gemisi USS John S McCain'in Büyük Körfez'deki sınır hattı Peter'dan Rus karasularına yerel saatle öğleden sonra giriş yaptığını duyurmuştu.
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