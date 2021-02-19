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BBC TÜRKÇE
• 19 Şubat 2021 - 23:23 • Son Güncelleme:

Son dakika... Yeni görüntüler geldi! '7 dakikalık terör...'

2.2 milyar dolarlık araç 470 milyon kilometre yol kat ederek dün Mars'a iniş yaptı. NASA'nın "Perky" lakaplı uzay aracı, insanlığın kaderini değiştirebilecek keşifler yapmak üzere kızıl gezegende çalışmalarına başladı. Şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini söyleyen bilim insanları, "Perky"den ilk kareleri paylaştı..

BBC TÜRKÇE
• 19 Şubat 2021 - 23:23 • Son Güncelleme:
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NASA, Mars'taki Perseverance isimli aracının, Mars'ın atmosferine girip yüzeye yaklaşırken gemiyi hırpalayan çalkantılı koşullara dayandığı '7 dakikalık terör' sırasında çekilen bir kare de dahil olmak üzere yeni görüntülerini yayınladı.

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1970'lerden bu yana ABD'nin ilk kez Mars'a gönderdiği uzay aracı, 18 Şubat'ta Mars'a inerek 470 milyon km yolculuğu tamamlamış oldu.

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2,2 milyar dolarlık araç Perşembe günü Mars yüzeyine indi ve bilim insanları bunu "harika" diye niteleyerek aracın "son derece işlevsel olmaya devam ettiğini ve bir sorun çıkmadığını' söyledi.

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Amerikan uzay ajansı, Mars'ın yörüngesinde dönen "Perky" lakaplı aracın iniş yapmadan birkaç dakika önce çektiği olağanüstü bir kareyi paylaştı.

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Görüntü aynı zamanda aşağıdaki tozlu ve kayalık Mars yüzeyini de yakaladı ve NASA'yı sevgili Perky'sini nelerin beklediği konusunda heyecanlandırdı.

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Perky, Mars'ta yuvarlanmaya başladıktan dakikalar sonra, 20 megapiksel renkli kamerasını kullanarak tozlu manzarayı çevreleyen tekerleğinin de resmini çekti.

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Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

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NASA ekibi iniş anını coşkulu bir şekilde kutladı. NASA, Mars'a gönderdiği en gelişmiş araç olan "Perseverance" keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

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NASA, inişe ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika.

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İnişten önce BBC'ye konuşan proje sorumlusu Jennifer Trosper, Perseverance'ın atmosfere girişi öncesi manevra kabiliyetleri olduğunu ancak "buna gerek olmayacağını düşündüğünü" söyledi.

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Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak. Kontrol, Perseverance'taki otonom sistemlerde olacak.

12YAŞAM BELİRTİSİ ARAŞTIRACAK

YAŞAM BELİRTİSİ ARAŞTIRACAK

Bu uzay aracı teknolojisini yakından takip etmeyenler için, Perseverance ile 2012 yılında Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasındaki farkı yakalamak kolay değil.

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Ancak dış kaplamanın altında, Perseverance çok farklı bir donanıma sahip. Görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için özel enstrümanlarla donatıldı.

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Baş mühendis Adam Steltzner, aracın lastik sisteminin de Curiosity'den elde edilen tecrübe ile sağlamlaştırıldığını ifade etti. Perseverance'ın Mars'ın kayalıklı yüzeyinde yıpranmadan hareket edebilmesi için lastikleri özel şeritlerle üretildi.

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Perseverance'ın uzay meraklıları için özel bir seyirlik ortaya koyacağını söylemek de şimdiden mümkün. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor.

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Araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopter de uçurulmaya çalışılacak. NASA, 1970'lerde gezegene ulaşan Viking aracından sonra ilk kez, Perseverance ile direkt olarak yaşam belirtisi araştıracak.

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Arada yapılan görevlerde, daha çok gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapıldı. Biyolojik yaşantının varlığı için geçmişteki şartların uygun olup olmadığı araştırıldı. Bu soru inandırıcı bir şekilde yanıtlanmış durumda.

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2000'li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile yakın zaman önce Curiosity, Mars'ın bir zamanlar daha sıcak ve ıslak bir gezegen olduğunu ortaya koydu.

19ELDE EDİLEN ÖRNEKLER DÜNYAYA NASIL GETİRİLECEK

ELDE EDİLEN ÖRNEKLER DÜNYA'YA NASIL GETİRİLECEK?

2000'li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile yakın zaman önce Curiosity, Mars'ın bir zamanlar daha sıcak ve ıslak bir gezegen olduğunu ortaya koydu.

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Perseverance, kendinden önceki robotların bilgileri ışığında, eğer bir zamanlar var oldularsa, ilkel yaşam formalarının izini arayacak. Bunun için de bir zamanlar devasa bir göl olan Jezero'ya indiriliyor.

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BBC'ye konuşan California Üniversitesi'nden gezegen bilimci Bethany Ehlmann, tıpkı Dünya'nın ilk yaşam formlarının araştırıldığı gibi Mars'ta mikrobiyolojik yaşam kalıntısı araştıracaklarını söyledi.

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Ehlmann, "Bu yaşam formlarının Dünya'da 3.5 milyar yıl önce yaşadığını biliyoruz. Cevabını aradığımız soru; bunların Mars'ta da 3.5 milyar yıl önce, göl diplerinde yaşayıp yaşamadığı" dedi.

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Beklenti, Perseverance'ın yapacağı araştırmaların sonuçlarının Dünya'da alınacağı yönünde. Aracın, elde ettiği kaya örnekleri, başka bir araçla Dünya'ya geri getirilecek.

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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın milyarlarca dolar maliyetli ortak projesi ile daha küçük bir aracın 2026 yılında Jezero kraterine gönderilerek, Perseverance'ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerini toplaması planlanıyor.

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Araç daha sonra yörüngeye çıkacak ve burada bir uydu tarafından yakalanarak, ileri araştırmalar için Dünya'ya geri getirilecek.

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