BBC TÜRKÇE
• 19 Şubat 2021 - 23:23 • Son Güncelleme:
Son dakika... Yeni görüntüler geldi! '7 dakikalık terör...'
2.2 milyar dolarlık araç 470 milyon kilometre yol kat ederek dün Mars'a iniş yaptı. NASA'nın "Perky" lakaplı uzay aracı, insanlığın kaderini değiştirebilecek keşifler yapmak üzere kızıl gezegende çalışmalarına başladı. Şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini söyleyen bilim insanları, "Perky"den ilk kareleri paylaştı..
BBC TÜRKÇE
• 19 Şubat 2021 - 23:23 • Son Güncelleme:
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NASA, Mars'taki Perseverance isimli aracının, Mars'ın atmosferine girip yüzeye yaklaşırken gemiyi hırpalayan çalkantılı koşullara dayandığı '7 dakikalık terör' sırasında çekilen bir kare de dahil olmak üzere yeni görüntülerini yayınladı.
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1970'lerden bu yana ABD'nin ilk kez Mars'a gönderdiği uzay aracı, 18 Şubat'ta Mars'a inerek 470 milyon km yolculuğu tamamlamış oldu.
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Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
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