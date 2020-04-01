Survivor'da kim elendi? Survivor'da bu hafta yarışmaya veda eden isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...

Survivor tüm heyecanı ile ekranlara geliyor. Dün gerçekleşen ada konseyinde SMS oylaması sonucu en çok oyu alan isimler Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu. Cemal Can eleme adayı olarak Yasin Obuz'un adını verirken Barış Murat ise eleme adayı olarak Burak Yurdugör'ün ismini söyledi. İlk eleme adayı ise Yunus Emre Özden olmuştu. Peki Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Dün gerçekleşen ada konseyinde yarışmaya veda eden isim açıklandı. Eleme adayları; Yunus Emre Özden,Yasin Obuz ve Burak Yurdugör oldu. Acun Ilıcalı bu üç isim arasında en düşük oy alan ismin Burak Yurdugör olduğunu açıkladı. Burak Yurdugör bu hafta Survivor'da elenen isim oldu.

SURVIVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine Amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

SURVIVOR 7.HAFTA SMS SIRALAMASI

1. BARIŞ

2. CEMAL CAN

3. EVRİM

4. YASİN

5. NİSA

6. YUNUS EMRE

7. BURAK

8. GİZEM

9. ARDAHAN