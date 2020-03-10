MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1,5 ay önce boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü
ABONE OL
10.03.2020 - 15:44 | | DHA

1,5 ay önce boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Ercüment A., 1,5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

1,5 ay önce boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü

 

Olay, saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir giyim mağazasında meydana geldi. Ercüment A.(66), eski eşi Melek Dağyel'in (61) giyim mağazasına gitti. Dükkânda bilinmeyen nedenle tartıştığı Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayan Ercüment A., kaçtı.

Melek Dağyel'i kanlar içinde görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan Dağyel, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1,5 ay önce boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Akılalmaz yöntem! Tek bir düğme kullanarak yaptıHakkari'de ehliyet sınavında üzerindeki düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Gizem kimdir, yaşı ve boyu kaç? Survivor Gizem Birdan nereli? İşte biyografisi

Survivor Gizem kimdir, yaşı ve boyu kaç? Survivor Gizem Birdan nereli? İşte biyografisi

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber