‘1 kişi 5 kişiye bulaştırıyor’

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün yayılımının çok kolay olduğunu belirterek “Bu virüs ailesinin insana geçip de problem çıkaran ilk üyesi SARS’tı. Ama bulaştırıcılığı bu kadar yüksek değildi” dedi. Kara, NTV’de yaptığı açıklamada SARS’ta bir kişinin en fazla 1.5-2 kişiye virüs bulaştırabildiğini kaydederek “Arkasından MERS geldi. Onun da bulaştırıcılığı düşüktü ama bu virüste bulaştırıcılık neredeyse 1 kişiye 5 kişi” dedi. Kara, virüsü havada uzun süre asılı kalmadığını belirterek şunları söyledi: “Geçenlerde bir yayın çıktı, 3 saate kadar asılı kalıyor diye ve çok ciddi panik oluştu. Damlacığın özelliği şudur, ben konuşurken ulaşabileceği mesafe 60 ila 80 santimdir. Biz bunu güvenli olsun diye 1 metre dedik. Daha da güvenli aralıklarda kalalım. Neden? Konuşurken hapşırır, kontrolsüz öksürebilir diye 1.5 metreden fazla aralık bırakalım deriz. Havada kalıyor dedik ya üç saate kadar kalan nedir? Ben konuşurken damlacıkla çıkarttığım miktar diyelim 100 virüs, sizi hastalandırabilecek miktar en az 10 taneden fazla. Bu virüs daha havada durmaya başlarken birkaç dakika içinde sayısı 10’nun altına düşüyor. Havada kalarak bulaşabilen bir virüs değil. Mesela su çiçeği virüsü havada asılı kalır ve 600 metreye kadar da bulaşır.”

14 gün süresine de değinen Ateş Kara bunun en uzun süre olduğunu ifade etti. Kara “Virüsü aldıktan sonra ortalama beşinci günle yedinci gün arasında vakaların büyük kısmı ortaya çıkıyor. Yüzde 95’inden fazla bu dönemde ortaya çıkıyor. Yüzde 99’undan fazlası dokuzucu günde ortaya çıktı” dedi. Kara, en kısa kuluçka süresinin iki gün, en geç ortaya çıkış süresinin de 14 gün olduğunu söyledi. Bulaştırıcılığın ise dördüncü gün civarında başladığını belirten Kara, testin de hastanın semptomu başladığında yapıldığında daha doğru sonuç verdiğini söyledi. Kara “İkinci gün test yaparsak çok küçük bir grubu yakayabiliriz” diye konuştu.İnsanların yüzde 85’inin hafif burun tıkanıklığı, hafif boğaz ağrısı, ateş ve öksürükle hastalığı geçirdiğini kaydeden Kara “Ama bunlar da bulaştırabilir” dedi. “Bu virüs çocuklara dokunmuyor” diye Kara, şu ifadeleri kullandı: “Ama o çocuklardan da hastaneye yatan oluyor mu? Oluyor. Hatta yoğun bakıma yatanı bile oluyor. O yüzden hiç kimse ‘Bana bir şey olmaz diye’ deme lüksüne sahip değil.”

‘İlaç satılmıyor’

Ateş Kara, Sağlık Bakanı Koca’nın getirildiğini söylediği ilacın isminin Favipiravir olduğunu açıkladı. Kara “Bizim elimize bugün sabahtan itibaren geldi. İstanbul’da, Ankara’da Türkiye’nin farklı bölgelerindeki illere de dağıtımı yapıldı. Satılan bir ilaç değil. Olumlu sonuç alıp almayacağımız göreceğiz. Direkt o virüsü ortadan kaldıran bir ilaç hala yok” dedi.

‘Tekrar yakalanma riski var’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, yeni tip koronavirüse yakalanan bir kişinin iyileştikten sonra tekrar enfekte olabileceğini belirtti. Demircan, “Maalesef bağışıklık tek bir seferle kalmıyormuş. Tekrardan yakalanma riski varmış. O yüzden virüsten korunmaya devam edelim” diye konuştu.