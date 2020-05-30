18 yaş altı şehirler arası yolculuk izni var mı? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

Şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacak. Çocuklarıyla seyahat yapacak olanlar ise 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı bulunmasından dolayı çocukların durumunun ne olacağını merak ediliyor. 18 yaş altının sokağa çıkma izin günleri ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak, izinleri hangi gün? 18 yaş altı şehirler arası yolculuk izni var mı, nasıl alınacak?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZNİ VAR MI?

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.

18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZNİ NASIL ALINACAK?

0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran’da kalkacağı 15 ilde, bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.