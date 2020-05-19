19 Mayıs görselleri ve fotoğrafları! İşte 19 Mayıs Gençlik Marşı...

19 Mayıs 1919 senesinde Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak geçiyor. Her yıl 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. 19 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte görseller ve marş araştırılmaya başlandı.

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

İ. HAKKI TALAS

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU

19 MAYIS ŞİİRLERİ

BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,

Bu gelen Bandırma vapuru.

Mustafa Kemâl'in bakışı

Göklerden duru.

Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

Mustafa Kemâl'in elbisesi

Rütbesiz, nişansız...

Ve avuçlarında

Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

Karadeniz sereserpe uzanmış önünde

Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

Mustafa Kemâl geliyor.

Vapur yaklaşır, yaklaşır;

Secde eder dağlar taşlar.

Selam verir Gazi Anadolu'm;

Bandırma vapurunun içinde.

Güneşten süt emmiş

Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun'a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

Dalgalandı vatan.

Özker YAŞIN

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

Uğur YİYİT