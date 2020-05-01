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01.05.2020 - 12:48 |

2 yaşındaki Deniz'den güzel haber geldi

Adana’da doğuştan makatı kapalı olan 2 yaşındaki Deniz Aydın’ın tedavisi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

2 yaşındaki Deniz'den güzel haber geldi

Adana Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Aydın (31) ve Lokman Aydın (33) çiftinin, 2 çocuğundan küçüğü olan Deniz Aydın, makatı kapalı dünyaya geldi.

Deniz'in kalın bağırsağı ameliyatla karın duvarına getirilerek, dışkılaması sağlandı. Ancak geçen ay kalın bağırsağı tıkanan Deniz, acil olarak ameliyata alındı ve bağırsağı temizlendi.

Doktorlar, Deniz'in sağlığına kavuşabilmesi için ameliyat edilmesi gerektiğini, bunun için de 100 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tedavi için maddi imkanları bulunmadığını dile getiren Ayşe Aydın’ın yardım çağrısına, İl Sağlık Müdürlüğü kayıtsız kalmadı ve minik Deniz’in tedavi süreci başlatıldı.

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